Algérie: Laghouat - Encourager les chercheurs au recueil du patrimoine de Cheikh Sidi Abi-Mediène Chouaib El-Ghaouth

LAGHOUAT — Les participants à une rencontre académique sur le parcours et la pensée de Cheikh Abi-Mediène Chouaib El-Ghaouth, tenue à Laghouat dans le cadre du 11e Festival culturel international du Samaâ Soufi (13-16 mai), ont plaidé pour l'encouragement des chercheurs à recueillir, étudier et publier le patrimoine de cette éminente figure du soufisme dans la région du Maghreb, a-t-on appris samedi des organisateurs.

Ils ont également recommandé l'encouragement des études académiques sur la pensée de l'illustre cheikh, à travers les thèses universitaires, et à capitaliser le legs de cette personnalité mystique pour le renforcement de l'unité nationale et l'ouverture sur les autres cultures, a indiqué à l'APS le président du Colloque, Pr. Noureddine Benaidja.

L'accent a été également mis par les participants sur la traduction vers différentes langues universelles, des oeuvres des personnalités soufies en Algérie, à leur tête Cheikh Abi-Mediène Chouaib El-Ghaouth, en vue de valoriser la contribution algérienne à l'enrichissement du patrimoine de l'humanité.

Dans le même sillage, a été suggérée la production de contenus audiovisuels mettant en relief la relation spirituelle et historique entre l'Algérie et le monde musulman, et l'élargissement de la collecte de manuscrits et recueils traitant des courants spirituels.

D'autres recommandations du Colloque invitent à mettre en avant le rôle joué par les courants spirituels dans la lutte contre le colonialisme et la diffusion des valeurs de paix, la coordination interministérielle entre le secteur de l'Enseignement supérieurs et la Recherche scientifique et celui de la Culture et des Arts en vue de donner forme à des projets communs de recherche sur le patrimoine soufi en Algérie, dans toutes ses dimensions.

Pour le Mounchid Zakaria Essehbi (Libye), "se produire en Algérie donne l'impression d'être au coeur de la Oumma, où le chant soufi est en parfaite harmonie avec l'âme populaire", tandis que Hocine Biyoumi (Egypte) estime que la participation au Festival de Laghouat constitue "une expérience spirituelle avant d'être artistique" et que ce Festival reflète "la profondeur des liens entre le soufisme et les valeurs de l'humanité".

Dédié à Cheikh Abi-Mediène Chouaib El-Ghaouth, cette édition du Festival culturel international du Samaâ Soufi a drainé un public nombreux de différents âges et régions du pays, selon les organisateurs.