Algérie: Attaf tient à Baghdad des entretiens bilatéraux avec nombre de ses homologues des pays arabes frères

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a tenu, vendredi à Baghdad, des entretiens bilatéraux avec nombre de ministres des Affaires étrangères de pays arabes frères, et ce, la veille de sa participation, en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du Sommet arabe prévu ce samedi en République d'Irak, pays frère, indique un communiqué du ministère.

Attaf a rencontré le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger de la République tunisienne, M. Mohamed Ali Nafti, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur de la République Islamique de Mauritanie, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République fédérale de Somalie, Abdulsalam Abdi Ali, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Djibouti, M. Abdoulkader Houssein Omar, a précisé la même source.

Il a également eu un entretien bilatéral avec l'envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, M. Mikhaïl Bogdanov, selon le communiqué.

La rencontre de M. Attaf avec son homologue tunisien a permis "de passer en revue la dynamique positive marquant les relations de partenariat et de complémentarité entre les deux pays frères, et de souligner la nécessité de poursuivre les efforts conjoints en vue de leur insuffler un nouvel élan, notamment dans les domaines économiques, conformément aux hautes orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de son frère, le Président Kaïs Saïed".

Les deux ministres ont également "évoqué, dans un esprit de concertation et de coordination, les principales questions inscrites à l'ordre du jour du Sommet de Baghdad, et ont procédé à l'échange de vues sur les différentes situations actuelles dans les espaces d'appartenance et de voisinage régional des deux pays".

Quant à la rencontre du ministre d'Etat avec le ministre mauritanien des Affaires étrangères, elle a permis "d'examiner les efforts bilatéraux visant à renforcer les relations algéro-mauritaniennes et à les hisser aux plus hauts niveaux, en phase avec les objectifs ambitieux tracés par les dirigeants des deux pays frères, le Président, Abdelmadjid Tebboune et son frère le Président, Mohamed Ould Ghazouani". Ils ont également eu "une concertation approfondie sur les développements que connaît leur environnement immédiat".

Par ailleurs, le ministre Ahmed Attaf a réitéré ses félicitations à son homologue somalien à l'occasion de sa nomination à la tête du ministère des Affaires étrangères de son pays, et a convenu avec lui de "concrétiser une série de mesures visant à développer les relations algéro-somaliennes, affirmant la nécessité de poursuivre la coordination conjointe au sein du Conseil de sécurité de l'ONU au service des questions arabes et africaines, notamment dans le cadre du Groupe des trois membres africains (A3), ajoute le communiqué.

Les discussions du ministre d'Etat avec le ministre djiboutien des Affaires étrangères ont été l'occasion "de renouveler ses félicitations à ce dernier suite à sa nomination à ce poste, et de faire le point sur les efforts de développement des relations bilatérales et de renforcement de la coordination conjointe dans les fora continentaux et internationaux".

D'autre part, M. Ahmed Attaf et l'envoyé spécial du président russe ont évoqué "le progrès réalisé sur la voie du renforcement du partenariat stratégique algéro-russe, sous toutes ses dimensions, et ont discuté de nombre de dossiers et de questions régionales d'intérêt commun", conclut le communiqué.