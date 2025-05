Cameroun: Disparition - Emmanuel Kundé s'en est allé

Le capitaine emblématique de l'équipe nationale du Cameroun, qui comptait plus de 100 sélections, avait remporté deux Coupes d'Afrique des Nations avec les Lions Indomptables et atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 1990.

Emmanuel Kundé est décédé le vendredi 16 mai à l'âge de 68 ans. Il a disputé six Coupes d'Afrique des Nations avec Les Lions Indomptables et en a remporté deux en 1984 et 1988. Celui qui s'est distingué par la qualité de ses frappes et ses coups de pied arrêtés avait marqué l'unique but de la finale sur penalty contre le Nigeria qui avait permis au Cameroun de gagner la CAN 1988.

Ce défenseur polyvalent a participé à deux Coupes du monde : celle de 1982 et 1990. En Italie, lui et ses coéquipiers avaient écrit l'histoire du football africain en devenant la première sélection à atteindre les quarts de finale. Face à l'Angleterre, il avait égalisé sur penalty 1-1 mais son équipe s'était inclinée avec les honneurs 2-3.. Cette Coupe du monde de 1990 efface la contre- performance de 1982 au cours de laquelle le Cameroun était éliminé au premier tour, malgré les trois matches joués par Kundé.

Emmanuel Kundé commence sa carrière au Canon de Yaoundé. Avec ce club, il est champion du Cameroun à trois reprises et remporte une Coupe du Cameroun. Il atteint par ailleurs la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1984 (finale perdue face au club égyptien d'Al Ahly).

Il a respectivement porté les couleurs du Stade Lavallois et du Stade de Reims en France avant de revenir au pays jouer pour Prévoyance de Yaoundé et Olympique de Mvolyé.

Après avoir raccroché les crampons, Emmanuel Kundé se lance dans une carrière d'entraîneur, remportant avec Us Bitam du Gabon un championnnat et deux coupes du Gabon. « Un homme discret et affectueux, symbole de sagesse et de modération, qui a orchestré le milieu de terrain avec maestria tout en renforçant la défense.

C'était un footballeur fantastique, la tour de contrôle du milieu de terrain, le mur défensif contre lequel se heurtaient les adversaires, mais aussi un excellent créateur de jeu quand l'équipe avait le ballon », a témoigné Samuel Eto'o, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. « Un monument est tombé ce jour. Une légende s'en est allée.

Un très grand meneur d'hommes, calme, serein, naturellement capitaine. J'ai toujours eu beaucoup de respect et d'admiration pour cet homme sans histoire, ce baobab, champion hors échelle », a commenté Rigobert Song.