Cote d'Ivoire: Couverture maladie universelle 'zéro cotisation' - Me Adama Kamara invite les populations à dénoncer toutes les entraves

Le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, Me Adama Kamara, a invité le vendredi 16 mai 2025, à Bingerville, les populations à dénoncer toutes les entraves à la mise en oeuvre effective de la Couverture maladie universelle (Cmu).

Il s'exprimait à l'occasion du lancement officiel de la grande campagne d'enrôlement à la Cmu qui se tient du 15 au 21 mai 2025, à Bingerville et dénommée « Cmu zéro cotisation ». Cette campagne s'inscrit dans la mise en oeuvre de la mesure dérogatoire exceptionnelle prise par le gouvernement le 1er mai, à l'occasion de la fête du Travail en vue de faciliter l'accès des travailleurs du secteur informel à la Cmu. Mais aussi, offrir aux populations locales l'opportunité de s'enrôler plus facilement et de bénéficier de la production immédiate de leurs cartes.

« A nos vaillantes populations, ici et partout en Côte d'Ivoire, je vous invite à demeurer vigilantes. Si un obstacle venait à vous priver de ce droit à la santé, un droit constitutionnel qui vous est acquis, utilisez les numéros verts pour dénoncer toutes ces entraves. La solidarité ne doit jamais être compromise, encore moins contrariée », prévenu, Me Adama Kamara.

Avant de rappeler que cette mesure dérogatoire est temporaire et s'étend sur quatre mois. Bien plus, elle ouvre une fenêtre d'opportunités inédites pour des millions de femmes et d'hommes qui, jusqu'ici étaient en marge du système.

« Toute personne déjà enrôlée à la Cmu, n'aura pas à payer sa cotisation préalablement, elle ira directement à l'hôpital et payera juste son ticket modérateur habituel de 30% dans les établissements publics de santé. Mieux encore, dans les centres de santé ruraux à travers le pays, ce ticket modérateur est supprimé. Cela veut dire que dans ces structures, la prise en charges est totale, 100%. Vous ne payerez donc rien. Cette puissante mesure inédite est révolutionnaire et nous la devons, à la générosité légendaire du Président de la République », a-t-il insisté.

A l'en croire, au-delà de l'aspect financier, cette mesure s'inscrit dans une volonté d'opérationnalisation efficace et inclusive de la Cmu à travers le pays. Mais pour une meilleure mise en oeuvre, plusieurs dispositions nécessaires ont été déjà prises.

Il s'agit entre autres, de l'extension du réseau de soins de la Cmu à plus de 3000 établissements sanitaires en y déployant les outils techniques et des agents d'accueil indispensables à la prise en charge des assurés Cmu ; le renforcement du système informatique permettant la prise en charge de tous les assurés sur présentation des justificatifs d'enrôlement avec ou sans la carte Cmu .

Mais également la mise à disposition de deux fonds de garantie (le premier au profit des pharmaciens et le deuxième, au profit des établissements sanitaires pour garantir le paiement des prescripteurs) ; le renforcement de l'approvisionnement des établissements sanitaires en médicaments pour une prise en charge efficiente et efficace des assurés ; la création d'un centre de commandement permettant de recueillir, de traiter et d'analyser en temps réel toutes les informations relatives au dispositions déployées sur l'étendue du territoire afin d'assurer une meilleure prise en charge des populations.

« Cette mesure dérogatoire n'est pas une finalité, mais bien une étape. Elle est une main tendue, une incitation à l'adhésion massive à la Cmu. Elle vise surtout à démontrer par l'exemple, que la solidarité nationale est non seulement possible, mais elle est également nécessaire et agissante », indique Me Adama Kamara, appelant toutes les populations concernées, notamment celles du secteur informel à se faire enrôler massivement, à fréquenter les structures sanitaires du réseau de soins de la Cmu et à prendre part activement à cette révolution sociale en marche.

« Ensembles, faisons de la Cmu un levier fort de justice sociale et de solidarité agissante. La Côte d'ivoire avance vers une société où chacun sans distinction aura droit à la santé et cet avenir commence ici, maintenant à Bingerville. Bingerville, doit et restera le symbole de la mise en oeuvre réussie de la Cmu dans notre pays », a exhorté le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale.