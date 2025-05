Soudan: Ministre de l'Industrie et gouverneur d'Al-Gezira s'assurent des travaux de rétablir le projet et l'usine sucrier 'Al-Junaid'

La ministre par intérim de l'Industrie, Mme Mahasin Ali et le gouverneur de l'État d'Al-Gezira M. Al-Tahir Ibrahim ont confirmé que les travaux de préparation du projet et de l'usine sucrière d'Al-Junaid pour reprendre leurs activités et leur production se déroulent bien.

La ministre, le gouverneur et un certain nombre de responsables ont effectué vendredi une visite sur le terrain du projet, où dans des déclarations à la presse, la ministre de l'Industrie a indiqué que les infrastructures de l'usine avaient été détruites par la milice rebelle FSR, soulignant qu'il y avait une forte détermination à surmonter cette destruction. Elle a également noté que les travaux d'entretien de la station d'irrigation du projet étaient presque terminés.

Le gouverneur de l'État d'Al-Gezira a confirmé que les travaux de réhabilitation progressaient bien et que des efforts importants avaient été déployés pour restaurer et surmonter les dégâts. Elle a indiqué que le retour de la station d'irrigation d'Al-Junaid au fonctionnement et au pompage de l'eau apporterait un soulagement aux résidents de domaine agricole et faciliterait la pleine normalisation de la vie quotidienne dans la région.

Il a annoncé l'engagement du gouvernement de l'État à fournir tout le soutien nécessaire pour accélérer la restauration du projet et de l'usine sucrière d'Al-Junaid.

Le directeur par intérim de la Société sucrière soudanaise, Jadarab Khalid Ahmed, a expliqué que la production de canne à sucre nécessite deux ans et que le début se fera par la plantation des graines. Concernant l'usine, il a déclaré que l'équipement sera achevé dans les six mois. /OSM