Soudan: Aqar appelle les organisations internationales à condamner toutes les formes d'ingérence dans les affaires du pays

Le commandant Malik Agarair, vice-président du Conseil de souveraineté et président du Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (le Front révolutionnaire) a appelé les organismes et organisations régionaux et internationaux à condamner toutes les formes d'ingérence dans les affaires du Soudan et à enregistrer des condamnations explicites des violations de la milice rebelle de soutien rapide et de ses attaques continues contre les institutions de l'État avec incitation et financement extérieurs. Il faut également que le pays soit tenu responsable et que ses commanditaires soient traduits en justice internationale, et qu'ils soutiennent l'État et le peuple soudanais.

Dans un discours marquant l'anniversaire de la fondation du Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM), Agar a déclaré que le flux continu d'armes vers les milices terroristes constitue une agression militaire organisée par les régimes coloniaux cherchant à étendre la portée de leur guerre brutale et à prolonger les souffrances de notre peuple au Soudan. Il a expliqué que cette tendance reflète une violation flagrante des conventions et normes internationales et représente une menace claire pour la paix et la sécurité soudanaises et régionales.

Il a déclaré que nous travaillerons à la mise en oeuvre de l'Accord de Juba pour la paix au Soudan et que nous nous appuierons sur lui à l'avenir. Nous devons appliquer le principe de justice rapide pour réparer les torts causés aux victimes du génocide et empêcher les auteurs d'échapper aux sanctions légales, et oeuvrer à l'établissement d'un État de citoyenneté égale et à l'application de la loi pour préserver l'unité du territoire, la liberté du peuple et l'indépendance et la souveraineté du Soudan, indiquant que cette tendance nous encourage à avancer ensemble, et nous devons restaurer la position du Soudan sur la carte du monde, renforcer la sécurité et la stabilité, et réaliser les intérêts suprêmes du peuple soudanais./OSM