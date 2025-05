Soudan: Jaber rencontre l'envoyé russe au Moyen-Orient et en Afrique

Le membre du Conseil Souverain de Transition commandant en chef adjoint, Lit-Gen ingénieur Ibrahim Jaber a rencontré l'envoyé russe au Moyen-Orient et en Afrique, Mikhaïl Bogdanov, en marge de sa participation au Sommet arabe (34) à la capitale irakienne, Bagdad.

La réunion s'est déroulée en présence du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin.

La réunion a porté sur l'évolution des relations bilatérales entre le Soudan et la Russie, les moyens de les développer et de les faire croître dans divers domaines, les perspectives de coopération conjointe, les questions d'intérêt commun et l'évolution de la situation au Soudan.

La réunion a également affirmé l'unité, la souveraineté et l'intégrité du Soudan et a souligné les efforts visant à parvenir à la sécurité, à la stabilité et à la paix. La réunion a également abordé les efforts du gouvernement pour fournir une aide humanitaire aux personnes dans le besoin./OSM