Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 mai 2025

revue de presse

RDC : Les médiateurs africains harmonisent leurs actions à Lomé

Face à la persistance du conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo, l’Union africaine intensifie ses efforts de médiation. Sous la présidence du médiateur Faure Essozimna Gnassingbé, les principaux acteurs africains et partenaires internationaux se sont réunis à Lomé pour coordonner une stratégie commune de paix, soulignant la nécessité d’une action unifiée et inclusive.

Sous la présidence du Président togolais Faure Essozimna Gnassingbé, médiateur de l’Union africaine pour la crise à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), s’est tenue samedi 17 mai à Lomé la première réunion du panel des cofacilitateurs. Cette rencontre de haut niveau a réuni d’anciens chefs d’État africains, parmi lesquels Olusegun Obasanjo (Nigeria), Uhuru Kenyatta (Kenya), Mokgweetsi Masisi (Botswana), Catherine Samba-Panza (République centrafricaine) et Sahle-Work Zewde (Éthiopie), tous porteurs d’espoir pour un règlement durable du conflit. (Source apanews)

Burkina Faso : Inauguration à Ouagadougou du mausolée Thomas Sankara

Au Burkina Faso, le mausolée du capitaine Thomas Sankara inauguré aujourd'hui. Cérémonie en présence des premiers ministres du Sénégal et du Tchad. Un mausolée construit sur le site du mémorial Thomas Sankara, dans lequel reposent le père de la révolution burkinabè et ses 12 compagnons assassinés pendant le coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir, le 15 octobre 1987.

Recueillement, dépôt de gerbes de fleurs, 21 coups de canon pour la cérémonie d'inauguration du mausolée dédié au capitaine Thomas Sankara et à ses 12 compagnons.

Elle s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles les Premiers ministres du Sénégal et du Tchad ; des délégations des deux autres pays de l'AES - Niger et Mali -; et des représentants de la famille de l'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings. (Source RFI)

Deux cent soixante-seize migrants secourus au large de la Tunisie par l’« Ocean-Viking »

Le navire ambulance affrété par SOS Méditerranée a procédé à trois opérations de sauvetage en une matinée.

Ocean-Viking, navire ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru 276 migrants, dont six enfants et trois bébés, lors de trois opérations de sauvetage, samedi 17 mai, au large des côtes tunisiennes et maltaises, a annoncé l’ONG basée à Marseille.

Ces personnes, venant des territoires palestiniens, d’Erythrée, d’Ethiopie, du Pakistan, du Bangladesh, de Guinée, du Maroc, de Somalie ou encore du Soudan, se trouvaient dans trois embarcations en détresse et, alors qu’elles souffraient d’épuisement et de mal de mer, elles ont pu recevoir des soins médicaux par les équipes de l’ONG. (Source Lemonde Afrique)

Éthiopie : Le TPLF conteste sa radiation et alerte sur l’avenir de l’accord de paix

Le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) a fermement condamné sa radiation du registre des partis politiques, décidée le 14 mai par la Commission électorale nationale d’Éthiopie (NEBE).

Dans une lettre adressée à l’Union africaine, le parti juge cette décision “unilatérale” et avertit qu’elle constitue une “menace sérieuse” pour l’accord de paix de Pretoria, signé en novembre 2022 après deux ans de conflit meurtrier dans la région du Tigré.

La NEBE reproche au TPLF de ne pas avoir organisé d’assemblée générale, condition pourtant exigée depuis plusieurs mois. Malgré des mises en garde, le parti, qui gouverne actuellement l’administration intérimaire du Tigré, n’a pas procédé à cette régularisation, invoquant des divisions internes : deux factions rivales s’en disputent aujourd’hui le contrôle. (Source Africanews)

Gabon : Le gouvernement table sur un service de la dette autour de 24 % du PIB d’ici 2039

Dans le cadre de sa stratégie d’endettement à moyen terme, le gouvernement gabonais prévoit un service de la dette publique représentant en moyenne 24 % des recettes budgétaires entre 2025 et 2039. Ces projections sont issues du document de stratégie d’endettement 2025-2027, annexé à la loi de finances 2025.

Ce ratio resterait légèrement en dessous du seuil stratégique de 25 %, bien que des pics de 30 % soient attendus, notamment à l’approche des échéances des Eurobonds émis entre 2015 et 2023. À plus long terme, entre 2031 et 2039, cette charge baisserait nettement pour s’établir à une moyenne de 10,1 %. (Source GabonMediaTime)

Plan d'action du gouvernement malien : Les annonces fortes du Premier ministre

Le Premier ministre le Général de division Abdoulaye Maïga a présenté, ce vendredi 16 mai, le Plan d'action du gouvernement (PAG) 2025-2026 devant le Conseil national de Transition (CNT).

Au titre de la défense et de la sécurité, le Chef du gouvernement a indiqué que pour soutenir les actions de nos forces de défense et de sécurité, il procédera à l'acquisition de nouveaux matériels et équipements majeurs, le recrutement et la formation supplémentaire de 15.000 hommes.

S'agissant de la libre circulation des personnes et de leurs biens, a souligné le Premier ministre, les autorités renforceront la sécurisation des axes routiers et procéderont à l'organisation de patrouilles de grande envergure sur tout le territoire national avec le recrutement de 9.000 agents des forces de sécurité. (Source L’Essor)

Le Niger va rapatrier des milliers de migrants expulsés par l’Algérie

Niamey ambitionne, en collaboration avec l’organisme onusien de l’OIM, de rapatrier d’ici juillet dans leurs pays d’origine « plus de 4 000 migrants » expulsés par l’Algérie voisine.

Depuis dix ans, des migrants irréguliers ouest-africains sont régulièrement refoulés d’Algérie, point de transit vers l’Europe. « Au cours du mois d’avril nous avons connu une vague de refoulement sans précédent de migrants venant de l’Algérie », a affirmé samedi 16 mai à la télévision publique le général Ibrah Boulama Issa, gouverneur d’Agadez, région voisine de l’Algérie.

Pour cette période, la police d’Assamaka, localité frontalière de l’Algérie « a dénombré plus de 6 000 refoulés », a relevé le général qui s’est rendu dans la zone cette semaine. (Source Jeune Afrique)

CAN U20/Finale : Maroc-Afrique du Sud, les quatre joyaux du tournoi

À l’approche de l’épilogue de la CAN U20 TotalEnergies 2025, tous les regards convergent vers le stade international du Caire, théâtre de la finale tant attendue entre le Maroc et l’Afrique du Sud, ce dimanche. Les deux sélections ont franchi les étapes avec brio, faisant preuve de caractère, de maîtrise et d’un certain panache. Si la route a été semée d'embûches, elles ont su s’en sortir grâce à quelques individualités qui ont éclaboussé la compétition de leur talent.

Quatre noms se détachent à l’heure de ce choc pour le titre : deux Marocains – Reda Laalaoui, métronome du milieu, et Jones El Abdellaoui, attaquant tranchant – et deux Sud-Africains – Thabang Mahlangu, dynamiteur offensif, et Shakeel April, maître à jouer au milieu.

Des profils qui ont non seulement porté leurs équipes, mais qui seront, sans doute, les juges de paix d’un duel aux allures de finale avant l’heure. (Source CAF)

Affaire Sandra Muhoza au Burundi, la justice maintient la pression

Le deuxième procès en appel de la journaliste Sandra Muhoza a eu lieu ce mercredi 14 mai 2025 dans les enceintes de la prison centrale de Mpimba à cause du manque de carburant pour le transport des détenus.

Sandra Muhoza a comparu devant les magistrats de la Cour d’appel de Mukaza. Son avocat, Me Prosper Niyoyankana, a estimé que l’audience s’est globalement bien déroulée, malgré une tentative initiale des juges de ne pas entendre leur plaidoirie, à laquelle ils ont finalement consenti.

Lors de cette audience, le procureur général près de la Cour d’appel de Mukaza, représentant le ministère public a, dans son réquisitoire, réclamé le ’’maintien de la peine de 12 ans d’emprisonnement’’ prononcée en première instance à l’encontre de Sandra Muhoza arguant que la peine initiale était « trop courte ». (Source Iwacu)

Madagascar/Andry Rajoelina dans le Sud : « La route du développement est tracée »

Le président de la République poursuit sa visite officielle dans le Sud et réaffirme son ambition de faire du Sud une nouvelle locomotive du développement économique national.

Accompagné du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement, de députés de la région et du représentant de la Banque mondiale, le chef de l’État a multiplié les annonces destinées à transformer durablement le paysage économique de cette zone historiquement marginalisée.

C’est à Ampanihy, hier, que le président de la République a donné le coup d’envoi symbolique des travaux de construction de la Route Nationale 10 (RN10), un axe stratégique reliant Andranovory à Ambovombe. Ce projet s’inscrit dans la continuité des travaux sur la RN13, déjà réalisés à 90%, et s’accompagne d’aménagements urbains, à Ampanihy, tels que l’installation d’éclairages publics modernes et la construction d’un nouveau bureau communal, selon Andry Rajoelina. (Source MidiMadagasikara)