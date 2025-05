La ville de Gafsa accueille les Journées du tourisme et de l'artisanat du 16 au 18 mai 2025, sous le slogan «Étude, investissement et promotion». Cet événement important, organisé par le ministère du Tourisme, s'inscrit dans le cadre de la consécration des principes du développement durable, en application des nobles recommandations du Président de la République visant à consolider les piliers de la justice sociale et l'équilibre entre les régions et les territoires, tout en impliquant la jeunesse, la société civile et les représentants du peuple dans la définition des programmes de développement.

Ces journées comprendront des ateliers, des rencontres enrichissantes et des échanges d'expériences, offrant ainsi un espace idéal pour identifier les opportunités potentielles dans les secteurs du tourisme et de l'artisanat. C'est une invitation adressée à tous pour repenser l'avenir de cette région au coeur d'une histoire riche, de talents et de potentialités considérables dans ces deux domaines vitaux.

Cette manifestation d'importance capitale procède d'une adhésion profonde aux préceptes d'un développement pérenne et inclusif. Elle fait écho aux directives éclairées de Son Excellence le Président de la République, dont la vision tend à consolider les fondements d'une justice sociale palpable et à instaurer un équilibre harmonieux entre les diverses contrées et régions.

L'implication active des forces vives de la nation -- qu'il s'agisse de la jeunesse dynamique, du tissu associatif engagé ou des représentants élus du peuple -- constitue un pilier essentiel dans l'élaboration de programmes de développement pertinents et adaptés aux réalités locales.

Le programme de ces journées s'articule autour d'une pluralité d'activités stimulantes: des colloques approfondis, des ateliers interactifs, des rencontres fécondes et des échanges d'expertise enrichissants. Ces plateformes de dialogue privilégiées offriront un terreau fertile pour l'identification et l'exploration des opportunités foisonnantes qu'offrent les secteurs florissants du tourisme et de l'artisanat.

Cet événement se veut une invitation pressante à une introspection collective, une incitation à repenser l'avenir sous un angle novateur. C'est une opportunité unique de plonger au coeur d'une région auréolée d'une histoire millénaire, recelant un vivier de talents créatifs et un potentiel considérable dans les domaines enchanteurs du tourisme et de l'artisanat. Gafsa, terre de confluences culturelles et de richesses insoupçonnées, se dévoilera comme une destination privilégiée pour l'étude, l'investissement judicieux et la promotion d'un patrimoine authentique et vibrant.

A la maison de la culture Ibn-Mandhour, devant un auditoire dense parmi lesquels les représentants de l'Union européenne, le coup d'envoi fut donné par le ministre du Tourisme Soufiene Tkaia, qui a mis en exergue l'importance de cette manifestation, répondant ainsi à l'appel du Président de la République pour une justice sociale et une exploitation des spécificités de chaque région du territoire.

En corollaire, et toujours à la maison de la culture, le hall de cette institution a abrité une exposition artisanale, mettant en relief la talent des femmes artisanes de toutes les délégations.

Le clou du programme de cette journée d'ouverture a offert un détour par la ville de Métlaoui, pour prendre connaissance du retour du lézard rouge après 8 ans de léthargie, retapé à neuf, et qui sera à coup sûr un pilier fondamental de cette renaissance du tourisme dans une région dont on envie les potentialités indéniables d'un tourisme qui ne demande qu'à être exploité et exploré.

Ensemble pour un tourisme et un artisanat durables, les journées de promotion balisent la voie pour une fenêtre ouverte sur une terre d'histoire avec une source d'inspiration où l'âme du tourisme et de l'artisanat se révèle.