Tunisie: Le pays réaffirme son soutien à la Palestine et à la stabilité arabe lors du 34e Sommet Arabe à Bagdad

M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a présidé la délégation tunisienne au 34e Sommet Arabe qui se tient à Bagdad. Lors de cette rencontre, le ministre a prononcé un discours au nom de Son Excellence le président de la République, M. Kaïs Saïed, réaffirmant fermement la position constante de la Tunisie en faveur de la Palestine.

Le ministre a réitéré le soutien inébranlable de la Tunisie aux luttes du peuple palestinien pour la récupération de ses droits légitimes et la création d'un État souverain et indépendant sur l'ensemble du territoire palestinien, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale. La Tunisie a dénoncé les crimes de génocide perpétrés quotidiennement à Gaza par l'entité sioniste, ainsi que les agressions en Cisjordanie. Elle a également exprimé son rejet absolu des tentatives visant à déplacer le peuple palestinien et à compromettre sa cause juste.

En outre, la Tunisie a exprimé son soutien à l'initiative arabe et islamique pour la reconstruction de la Bande de Gaza, soulignant l'importance des efforts déployés par les citoyens palestiniens eux-mêmes pour restaurer la région.

Concernant la situation en Libye, le ministre a exprimé la profonde préoccupation de la Tunisie face à l'escalade des tensions à Tripoli, appelant à un arrêt immédiat des violences et insistant sur la nécessité d'un consensus entre toutes les parties libyennes. La Tunisie a réaffirmé sa disposition à être un lieu de dialogue pour les Libyens, sous l'égide de la Mission des Nations Unies en Libye, afin de parvenir à une solution politique garantissant l'unité, la sécurité et la stabilité du pays.

Le ministre a aussi souligné l'importance de renforcer la sécurité et la stabilité dans le monde arabe. La Tunisie a appelé les États membres de la Ligue arabe à oeuvrer ensemble pour relever les défis actuels, notamment en restaurer la stabilité politique et en promouvant les objectifs de développement durable dans tous les domaines économiques, sociaux et culturels. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer l'action économique commune et de développer les mécanismes nécessaires pour servir le développement des pays arabes et leurs peuples.

Enfin, M. Nafti a rappelé l'engagement constant de la Tunisie, depuis son adhésion à la Ligue des États Arabes, à assumer ses responsabilités dans la promotion de l'action arabe commune et dans le soutien des justes causes arabes sur la scène internationale.