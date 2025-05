Tunisie: Le pays réaffirme son engagement en faveur du développement arabe lors du 5e Sommet économique et social à Bagdad

M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a présidé la délégation tunisienne lors du 5e Sommet économique et social arabe, qui s'est tenu à Bagdad le 17 mai 2025. Dans son discours, prononcé au nom du président de la République, M. Kaïs Saïed, le ministre a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à promouvoir un développement durable dans le monde arabe et à relever les défis régionaux.

La Tunisie a mis l'accent sur l'importance du développement sous toutes ses dimensions comme principal levier pour faire face aux défis sécuritaires et sociaux actuels. Le pays a appelé à multiplier les efforts arabes pour réduire les écarts en matière de développement, de savoir-faire et de technologie, ainsi qu'à augmenter les échanges commerciaux intra-arabes, qui restent en deçà des capacités et ambitions du monde arabe, représentant actuellement seulement 13 % du total des échanges commerciaux de la région avec l'extérieur.

La Tunisie a également souligné la nécessité de développer des stratégies efficaces pour renforcer la sécurité alimentaire, limiter les effets de la pénurie d'eau et lutter contre les déséquilibres environnementaux. Le pays a appelé à un soutien renforcé pour les projets d'infrastructures, de transport, d'électricité et de développement des villes intelligentes, ainsi qu'à la création d'une zone de libre-échange arabe étendue et à l'adoption d'une union douanière arabe pour améliorer la compétitivité des économies arabes.

Le ministre a aussi insisté sur la réévaluation des priorités de développement dans la région, en promouvant une vision commune centrée sur l'homme arabe, avec pour objectif de répondre à ses besoins et aspirations économiques et sociaux. Il a souligné que la Tunisie continue de défendre les valeurs de réforme, de bonne gouvernance, et de répartition équitable des richesses, en insistant sur l'importance de la justice sociale pour un développement véritable.

Le pays a également réaffirmé son engagement à soutenir le programme régional de l'autonomisation économique et sociale des femmes et à renforcer leur participation sur le marché du travail et dans la prise de décisions politiques. La Tunisie a exprimé son désir d'organiser une participation arabe active dans la réunion régionale préparatoire au 2e Sommet mondial sur le développement social, prévu à Tunis les 30 juin et 1er juillet 2025.

Enfin, la Tunisie a réaffirmé son soutien à toutes les initiatives et projets au service des intérêts des peuples arabes et a souligné l'importance de renforcer les partenariats entre les pays arabes et les blocs régionaux et internationaux. Elle a appelé à transformer les recommandations du sommet économique et social arabe en programmes concrets et réalisables.