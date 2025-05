Tunisie: Le ministre de l'Intérieur en visite à Salambo et Carthage Byrsa pour inspecter les centres de formation des forces de sécurité

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a effectué ce samedi 17 mai 2025 une visite au siège de l'Administration générale de la formation pour la sécurité nationale, situé à Salambo. Cette visite avait pour objectif de découvrir les missions et les champs d'action de l'administration. Le ministre a également pris part à des visites d'infrastructures pédagogiques et opérationnelles, notamment l'École nationale de formation des agents et cadres actifs de la police et de la sûreté nationale, ainsi que le Centre national de formation continue de la sûreté nationale de Carthage Byrsa.

Lors de cette visite, le ministre a procédé à l'inauguration de l'Espace de la Connaissance, un lieu dédié à la recherche et à l'étude, portant le nom du défunt commandant Belhassen Sassi. Ce nouvel espace abrite une salle de recherches, une bibliothèque traditionnelle et numérique, ainsi qu'une plateforme électronique utilisant des technologies d'intelligence artificielle, offrant aux étudiants et aux professionnels des ressources de pointe pour leurs travaux.

Le ministre a aussi inauguré l'Espace des Compétences Pratiques, qui comprend quatre salles de formation modèle, destinées à renforcer les capacités des stagiaires dans le cadre de la formation continue. Ces nouvelles installations visent à offrir un environnement de formation moderne et adapté aux défis actuels.

Au cours de la visite, Khaled Nouri a été informé de la stratégie de formation et du plan de mise en œuvre, qui visent à moderniser et numériser l'administration afin de suivre les évolutions technologiques et répondre aux besoins de la transformation numérique. Le ministre a souligné que ces efforts visent à garantir la qualité de la formation et à améliorer la performance sécuritaire des agents du ministère.

Il a salué les efforts déployés par les responsables et le personnel de l'Administration générale de la formation pour la sécurité nationale pour renforcer l'efficacité de la sécurité nationale, notamment à travers les étapes clés du parcours professionnel des agents, allant du recrutement à la formation initiale, puis à la formation continue.