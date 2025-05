Tunisie: Gouvernorat de Médenine - 10.456 candidats passeront les différents examens nationaux

Le temps passe vite et les examens nationaux en l'occurrence le baccalauréat , le concours d'entrée aux collèges pilotes et le certificat de fin d'étude de l'enseignement de base et technique arrivent à grands pas. 10456 candidats, les trois catégories confondues, passeront prochainement ces examens nationaux dans les neuf délégations du gouvernorat de Médenine.

Parmi ce total, 5.797 sont concernés par le bac et répartis comme suit : lycéens de l'enseignement public : 5012, enseignement privé : 457 et candidats libres : 328.

Les épreuves du baccalauréat

La section lettre compte 883 candidats , mathématiques (338), sciences expérimentales (1.286), économie et gestion (1.781), science technique (654), informatique (812) et sport (43). Les examens auront lieu dans 31 centres d'examens, 410 salles de classe et assurés par 2.460 enseignants pour la surveillance.

Les épreuves pratiques et orales auront lieu comme suit :

L'informatique : les 19, 21, 22, 23, 24 mai pour toutes les sections.

Technique : 15, 16, 17, 10, 20, 22, 23, 24, 26 mai.

Musique : 15 mai.

Spécialité sportive : 19, 20 mai.

Les épreuves écrites de la session principale : 2 , 3 , 4 , 9 , 10 juin.

La session de contrôle : 30 juin, 1, 2 , 3 juillet.

Fin d'études de l'enseignement de base et technique

1.588 candidats en tout se présenteront à cette épreuve de fin d'études de l'enseignement de base et technique. Les examens auront lieu les 19, 20 et 21 juin. Ils seront assurés par 450 enseignants en tant que surveillants dans 93 salles de classe.

Concours d'entrée aux collèges pilotes

Pour le concours d'entrée aux collèges pilotes, 3.108 candidats se présenteront à cette épreuve pour décrocher une place dans l'un des collèges pilotes du gouvernorat. Les épreuves auront lieu dans 11 centres d'écrit qui englobent 177 salles et 167 personnes pour la surveillance.

Déclarations des résultats

Bac : session principale : 24 juin.

Session de contrôle : 13 juillet.

Neuvième année : 7 juillet.

Collèges pilotes : 4 juillet.

Bonne chance à toutes et à tous.