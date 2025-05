Tunisie: La part et la responsabilité des TRE

NOS ambassadeurs hors de nos frontières, c'est-à-dire les Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) sont depuis quelques jours au-devant de la scène nationale, et plus exactement, leur dossier est sur le bureau présidentiel. Dans la mesure où l'on s'active à leur préparer les meilleures conditions de retour à l'occasion des vacances estivales 2025.

Les Tunisiens, à leur tête le Chef de l'Etat, se mobilisent pour que les TRE aient le sentiment qu'on fait tout pour rendre leurs vacances aussi joyeuses que possible. Loin des tracasseries administratives héritées des époques révolues, résultant de législations désuètes qu'on a malheureusement et sciemment décidé de maintenir, en dépit de toutes les voix qui se sont élevées et ne se sont jamais lassées de dénoncer les insuffisances et les dysfonctionnements, pour avertir que le statu quo ne peut mener qu'à la répugnance de nos ambassadeurs et à leur décision de changer de cap et de passer leurs vacances dans d'autres pays, le plus souvent comme des rivaux de notre pays en matière de tourisme et aussi d'attraction des investissements.

Le risque est sérieux de voir les entrées en devises se rétrécir de jour en jour au cas où les responsables ne suivraient pas et n'appliqueraient pas à la lettre les instructions présidentielles.

En recevant la ministre des Finances, le Chef de l'Etat a ordonné clairement et purement l'assouplissement des procédures douanières auxquelles sont astreints les Tunisiens quand ils rentrent au pays. Et sans revenir aux mesures détaillées, le Président a exigé que l'on fasse tout pour que les TRE soient satisfaits des services qui leur sont offerts et que leur séjour en Tunisie se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Il reste toujours que la tâche reste difficile à assumer au vu des traditions héritées des époques révolues, où à un certain moment, des experts de la 25e heure n'ont pas hésité à soutenir que la Tunisie n'a pas besoin de ceux qui ont choisi de s'installer à l'étranger, la considérant comme une terre de loisirs.