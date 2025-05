Après la première victoire du CA à Monastir, l'USM, qui reçoit pour la deuxième fois dans la série de la finale, sera sous la pression de gagner pour maintenir ses chances de conserver son titre. Sinon, une deuxième défaite de suite et 2-0 pour le CA veulent dire que les portes de la consécration seront ouvertes pour les Clubistes.

Au premier match, les équipiers de Sayeh et Lahiani ont mal géré la fin du match après avoir mené par 12 points. Le retour clubiste leur a été fatal. L'USM va essayer de mieux gérer le match et de prendre tôt l'écart et bien le conserver jusqu'à la fin.

La défense et la bonne gestion du chrono seront les clefs du jeu monastirien, alors que, côté clubiste, il y aura un peu moins de pression. Abada et Hdidane, ainsi que Dixon et les autres joueurs vont mettre plus de pression sur l'USM en jouant leur va-tout pour ramener une seconde victoire de Monastir.

Le métier des cadres sera le premier atout clubiste dans ce duel où les détails techniques et l'attitude des joueurs, en fin du match surtout, décideront du vainqueur. Un match équilibré en vue et un résultat final qui devrait s'établir dans les derniers moments du match. Ce sera ouvert, les deux équipes ont les moyens de le gagner, mais l'USM sera dos au mur et obligée d'effacer la première défaite.