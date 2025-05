Sénégal: Ziguinchor - L'UASZ lance un Master en droit et action humanitaire

Ziguinchor — L'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a initié, un Master en droit et action humanitaire (MDAH), en vue de contribuer à la résolution du conflit en Casamance (sud), a appris l'APS, samedi, du chef du département des Sciences juridiques de ladite université, Khalifa Ababacar Kane.

"Nous sommes à Ziguinchor, une zone où la formation en action humanitaire était absente. Fort de ce constat et fort de la position géographique de l'université Assane Seck, on s'est dit pourquoi ne pas proposer à la population une formation qui serait capable d'assurer aussi bien la relève en matière de recherche, de formation, mais aussi contribuer au renforcement des capacités des professionnels. D'où l'idée de mettre en place ce Master en droit et action humanitaire", a expliqué le professeur Kane.

L'enseignant chercheur, chef du département des Sciences juridiques de l'UASZ, s'exprimait en marge de "l'amphi de rentrée" du Master MDAH (Master Droit & Action Humanitaire), en présence des autorités de l'université, des universitaires et du représentant du CICR.

"À partir du moment où les gens sont formés, ils auront une position beaucoup plus réfléchie et éclairée par rapport à la résolution du conflit en Casamance. Nous espérons que, de façon significative, ce Master va contribuer à la résolution des conflits et le retour de la paix en Casamance", a souhaité le professeur Khalifa Ababacar Kane.

La Casamance, séparée du nord du Sénégal par la Gambie, est le théâtre de l'un des plus vieux conflits d'Afrique. Des indépendantistes ont pris le maquis après la répression d'une manifestation, en décembre 1982, à Ziguinchor, la principale ville de la zone.

Le conflit a fait des milliers de victimes et a ravagé l'économie de cette partie du Sénégal.

En 2022, l'armée nationale a mené des opérations d'envergure contre les bases rebelles, ce qui a renforcé l'accalmie et favorisé le retour des personnes déplacées dans leurs villages d'origine.

Le professeur Kâne a rappelé que la formation en droit et action humanitaire a démarré depuis l'année dernière à l'université Assane Seck de Ziguinchor.

"Nous avons une promotion de quinze étudiants actuellement en Master 2, et une promotion de quinze étudiants qui vient de commencer", a fait savoir le professeur Kane, précisant que plus des trois tiers des étudiants de la formation sont des professionnels.

"Ce Master en droit et action humanitaire va contribuer à la sensibilisation, à la facilitation de la résolution des conflits et à la formation des acteurs du monde humanitaire", a encore relevé le chef du département des Sciences juridiques de l'université Assane Seck de Ziguinchor.

Le professeur Khalifa Ababacar Kane a, par ailleurs, plaidé pour la mutation de son département en Unité de formation et de recherche (UFR) à part entière.

"Nous sommes un département aujourd'hui qui est logé dans l'UFR sciences économiques et sociales avec un effectif total de 3 110 étudiants. Cette UFR regroupe quatre départements : Sociologie, Economie et gestion, Tourisme et Sciences juridiques, et une filière", a t-il signalé.

"Cette UFR, à elle seule, a un effectif de 38 % sur l'effectif global de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Parmi ces 3 110 étudiants, 1 400 étudiants sont du département de Sciences juridiques. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire qu'il est temps que ce département soit muté en UFR", a t-il plaidé.