Sénégal: Hajj 2025 - Le délégué général invite les pèlerins à se conformer aux instructions de leurs guides

Dakar — Le délégué général au pèlerinage, le général de division Mamadou Gaye a invité, samedi, les pèlerins en partance pour La Mecque à se conformer aux instructions et recommandations de leurs guides, au respect des consignes sécuritaires et médicaux pour que l'édition 2025 du Hajj se déroule dans les meilleures conditions.

"Le mot d'ordre, c'est discipline et organisation. La première des recommandations pour les pèlerins, c'est de se conformer aux instructions et recommandations de leurs guides, d'être disciplinés et de respecter les consignes sécuritaires et médicaux", a-t-il dit à l'attention des pèlerins.

Le délégué général au pèlerinage s'exprimait, à Dakar, au terme de la cérémonie de remise des documents de voyage aux 132 pèlerins de l'Association du Trésor pour le pèlerinage à La Mecque (ATPM).

Le général de division Mamadou Gaye les a également à faire preuve de solidarité, d'entraide, d'esprit d'équipe, mais surtout d'être en conformité avec les réglementations qui sont données par le royaume d'Arabie Saoudite, ajoutant que "le pèlerinage est une épreuve très difficile qui demande de la solidarité.

Selon lui, cette cérémonie de remise de documents constitue une preuve que l'ATPM et tout son sous-groupement, composé de six structures sont fin prêts pour commencer le pèlerinage aux lieux saints de l'islam dans les meilleures conditions.

Des pèlerins en partance pour Hajj, lors d'une cérémonie de réception de leurs documents de voyage

"Je voudrais me réjouir de la qualité de la prestation que j'ai vue aujourd'hui, mais également de la qualité de ce regroupement pour le leadership éclairé dont il bénéficie de la part de son président, de tout le staff administratif et religieux, mais également de l'organisation et de la discipline qui prévaut au sein de leur organisation", a-t-il soutenu.

"Au niveau de la délégation, nous nous évertuons à avoir ce genre d'exemple, qui peut inspirer les autres en termes de discipline et d'organisation, parce que le pèlerinage n'est rien d'autre qu'une organisation et de la discipline", ajouté le délégué général.

Il a par ailleurs rappelé que les deux premiers vols pour le Hajj 2025 sont prévus pour ce soir, et vont transporter essentiellement des voyageurs privés et qu'un élément précurseur est déjà à Médine, depuis deux jours, pour accueillir les pèlerins avec le consul général de Djeddah, et l'ambassade du Sénégal à Riyad.

"Nous avons pris toutes les dispositions en liaison avec les partenaires techniques qui interviennent dans le secteur pour un pèlerinage dans les meilleures conditions", a rassuré le général de division Mamadou Gaye.