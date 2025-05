Sénégal: Lutte contre le terrorisme et la criminalité - Dakar et Ouagadougou prônent un renforcement du partage d'informations

Le Sénégal et le Bukina Faso ont souligné, samedi à Ouagadougou, la nécessité d'accroître la mobilisation des efforts et de renforcer le partage d'informations afin de faire face de manière plus efficace à la menace terroriste, la criminalité transfrontalière et les trafics de toutes sortes sévissant dans la sous-région ouest-africaine.

Cette volonté a notamment été réaffirmée lors d'une séance de travail co-présidée par le Premier ministre burkinabé, Jean Emmanuel Ouédraogo, et son homologue du Sénégal, Ousmane Sonko, en visite de travail et d'amitié de 48 heures dans le pays.

"Sur les questions de défense et de sécurité, les deux parties ont souligné l'importance de la mobilisation des efforts et du renforcement du partage d'informations pour faire face efficacement à la menace terroriste, au fléau de la circulation des armes légères et de petit calibre, à la criminalité transfrontalière ainsi qu'aux trafics de toutes sortes qui sévissent dans la sous-région", peut-on lire dans le communiqué conjoint ayant sanctionné la rencontre.

Après avoir reconnu la persistance du terrorisme et de l'extrémisme violent comme des menaces majeures pour la stabilité et le développement durable, les deux délégations ont appelé à une coordination des actions et à une mobilisation accrue de la communauté internationale en soutien aux efforts endogènes, rapporte le document.

Il fait savoir que le chef de la délégation sénégalaise a renouvelé le soutien et la solidarité du Sénégal au Burkina Faso dans sa lutte avec bravoure contre le terrorisme.

Vendredi, peu après son arrivée dans la capitale burkinabé, le Premier ministre sénégalais a assuré que son pays n'excluait aucune forme de collaboration et de soutien au Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme.

"Je viens transmettre un message de soutien absolu au président Ibrahim Traoré, à son gouvernement et à tout le peuple burkinabè, dans sa lutte contre le terrorisme et envisager toute possibilité de collaboration et de soutien du Sénégal face à cette épreuve", a déclaré Ousmane Sonko au sortir d'un entretien avec le président du Faso.

S'adressant à des journalistes sur le parvis de la présidence du Faso, Ousmane Sonko a rappelé qu'il était illusoire de penser que les autres pays de la sous-région étaient à l'abri du terrorisme, qui sévit au Burkina Faso, au Niger et au Mali.

"Nous savons tous que nos destins sont liés par l'histoire et la géographie et qu'aucun de nos pays ne peut être épargné par ce problème. C'est pourquoi le Sénégal, au-delà de la manifestation de sa solidarité, n'exclura aucune forme de collaboration pour soutenir le Burkina Faso dans cette épreuve", a insisté le chef du gouvernement sénégalais.