Afrique de l'Ouest: Vers l'implantation au Sénégal d'une représentation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso

Le Burkina Faso et le Sénégal ont convenu, samedi à Ouagadougou, de la concrétisation prochaine du projet d'implantation au Sénégal d'une représentation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, une perspective dont se sont félicités les deux chefs de gouvernement des deux pays.

Cette annonce émane du communiqué conjoint ayant sanctionné, le même jour, dans la capitale burkinabé, une séance de travail des deux délégations ministérielles co-présidée par le Premier sénégalais Ousmane Sonko et son homologue burkinabé, Jean Emmanuelle Ouédraogo.

Cette initiative entre dans le cadre de l'accroissement des échanges commerciaux entte le Burkina et le Sénégal à travers des partenariats entre les secteurs privés des deux pays et la facilitation du transport de biens et de marchandises via le port de Dakar, indique le document.

Sur cette base, les deux délégations ont convenu de renforcer et d'approfondir leur coopération, notamment par des échanges d'expériences en matière de bonne gouvernance, de discipline budgétaire et de gestion rigoureuse des ressources publiques, lit-on dans le communiqué.

A l'ouverture de la séance de travail tenu dans un hôtel de Ouagadougou, le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné pour l'occasion des ministres sénégalais en charge des Forces armées, le général Birame Diop, de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall et de la Jeunesse, des Sports et de la Culture Khady Diène Gaye, a insisté sur l'importance de renforcer le partenariat économique avec le Bukina Faso.

Il a notamment rappelé que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays plafonnait à 34 milliards de francs CFA en 2023, soulignant la nécessité de le porter à un niveau beaucoup plus important.