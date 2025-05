Sénégal: Les échanges économiques avec le Burkina Faso gagneraient à croître, selon Ousmane Sonko

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a souligné, samedi à Ouagadougou, la nécessité de porter à un niveau beaucoup plus important la coopération entre son pays et le Burkina Faso dont le volume des échanges commerciaux plafonnait à 34 milliards de francs CFA en 2023.

"Notre coopération avec le Burkina Faso est solide et est basée sur le respect et l'affection mutuels, mais qui gagnerait à croître et être mieux développée puisqu'elle se limite à quelques aspects, tout en étant relativement faible sur le plan économique", a-t-il déclaré.

Intervenant à l'ouverture d'une réunion entre les délégations gouvernementales des deux pays, Ousmane Sonko a jugé assez faible le volume des échanges commerciaux entre les deux pays estimé à 34 milliards de francs CFA en 2023, au regard des ambitions et des perspectives.

"Nous considérons que la coopération doit aller bien au-delà. Aucun domaine des politiques publiques ne doit être en dehors du champ de coopération entre les deux pays", a-t-il souligné en évoquant les possibilités de partenariat dans le domaines scolaire et universitaire, les technologies, l'intelligence artificielle et la santé, l'agriculture, entre autres.

Le chef du gouvernement sénégalais a insisté sur l'importance d'une mutualisation des efforts sur le plan énergétique et la coopération en matière de défense.

Selon lui, des accords lient déjà le Sénégal et le Burkina Faso, mais devraient être renforcée dans le domaine militaire au regard de la situation sécuritaire dans la région ouest-africaine.

Ousmane Sonko n'a ainsi pas manqué de renouveler la volonté et la détermination du Sénégal à renforcer sa collaboration avec le Burkina Faso.

"Il s'agit d'une collaboration qui date de très longtemps, et qui a été assez linéaire sur le plan de sa qualité. Il n'y a jamais eu de problèmes dans les relations entre le Sénégal et le Burkina Faso. C'est appréciable", a-t-il commenté.

Il a rappelé que sa visite, entamée la veille au Burkina Faso, s'inscrit dans le sillage de l'option du Sénégal d'être un pays ouvert, qui écoute, dialogue et travaille avec tous les pays dans le respect mutuel et dans des partenariats mutuellement gagnants.

Le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, ses collègues de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, et de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye participent aux travaux en compagnie du Premier ministre.