Algérie: Le ministre de la Communication insiste sur le soutien aux initiatives de consolidation de la place de la langue amazighe dans la presse nationale

BATNA — Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a souligné samedi à Batna "la nécessité de soutenir les bonnes idées et initiatives visant la consolidation de la place de la langue amazighe dans la presse nationale dans le cadre des dispositions de la Constitution".

S'exprimant dans une allocution d'ouverture d'une journée d'étude sur "L'information en tamazight en Algérie : valorisation de l'expérience et perspectives" à l'auditorium de l'Université Hadj-Lakhdar (Batna-1), le ministre a considéré que la coordination constructive entre les institutions de l'Etat et le ministère de la Communication "constitue une nécessité stratégique pour une presse nationale reflétant la pluralité culturelle de l'Algérie".

Il a ajouté à ce propos que l'Etat algérien a déployé des efforts considérables pour la promotion de la langue amazighe sur l'espace médiatique par son intégration au début à la sphère radiophonique à travers le lancement d'une chaîne diffusant en tamazight et ses variantes parlées en Algérie.

Le ministre a salué "les efforts consentis durant des années par le HCA pour intégrer la langue amazighe et ses diverses variantes au sein du système médiatique national par la forte présence à l'écran de cette langue nationale officielle, son patrimoine culturel et les productions artistiques de ses fils ainsi que par le lancement par l'agence nationale Algérie Presse Service d'un site d'information en cette langue" qui s'est développé en département de diffusion d'informations en langue amazighe grâce à une élite de journalistes.

Le ministre a saisi l'occasion pour se recueillir à la mémoire de tous les journalistes et techniciens algériens qui avaient exercé leur profession durant la glorieuse Révolution de libération, soutenant leurs frères moudjahidine et ceux emprisonnés, torturés et condamnés à mort à l'instar de la défunte Zahia Kherfallah qui a occupé après l'indépendance le poste de directrice de la chaîne 2 en langue

amazighe à la radio algérienne.

Cette journée d'étude se poursuit par la tenue de deux séances sur "L'information en tamazight entre réalités et aspirations" et "défis et prospectives" avec la présentation de sept communications suivies de débats pour l'évaluation de l'expérience de l'information en amazighe en Algérie.