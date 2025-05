Algérie: Deux terroristes neutralisés lors de l'opération de ratissage qui se poursuit à Khenchela

ALGER — L'opération de recherche et de ratissage menée par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) et qui se poursuit toujours dans le secteur militaire de Khenchela, s'est soldée par la neutralisation de deux terroristes et la récupération de quatre pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, l'opération de recherche et de ratissage menée par des détachements de l'ANP dans la zone d'Oued Gharghar dans la commune de Chechar au secteur militaire de Khenchela (5e Région militaire), s'est soldée par la neutralisation de deux (2) terroristes, les 15 et 16 mai 2025", note la même source, précisant que cette opération, toujours en cours, a également permis "la récupération de quatre (4) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets".

"Ces résultats de qualité illustrent, une fois de plus, l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'ANP pour éradiquer les résidus de ces criminels et faire régner la sécurité et la quiétude sur l'ensemble du territoire national", ajoute le communiqué.