Algérie: L'implication des jeunes à l'élaboration des politiques de développement, un choix stratégique

ANNABA — Le ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a affirmé samedi à Annaba que l'implication des jeunes à l'élaboration des politiques de développement constitue " un choix stratégique " pour l'Etat algérien en parfaite adéquation avec la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

"L'Etat poursuit la mise en oeuvre des directives du président de la République relatives à l'implication effective des jeunes aux processus de développement et de prise de décision", a déclaré M. Hidaoui en coprésidant avec le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, l'ouverture du Forum des jeunes de la wilaya d'Annaba, organisé sous le thème " jeunes d'aujourd'hui, leaders du dialogue et bâtisseur de l'avenir" à la maison de la culture Mohamed-Boudiaf, marqué par une forte présence des jeunes des communes de la wilaya.

De son côté, M .Ouadah a souligné que " l'économie de la connaissance et l'entrepreneuriat constituent la pierre angulaire dans le projet de l'Etat pour bâtir une économie diversifiée dirigée par les jeunes ", relevant que son secteur "tient à éliminer toutes les entraves devant les start-up et à soutenir les jeunes porteurs d'idées innovantes à travers des mécanismes numériques et d'un accompagnement

spécialisé ".

A l'issue de la rencontre, les recommandations des ateliers ont été présentées avec ouverture des débats avec les représentants des départements ministériels présents pour dégager une approche réaliste applicable à l'échelle locale et nationale.