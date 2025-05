Congo-Brazzaville: Langue chinoise - La BSCA offre des livres et une table numérique à l'institut Confucius

Le don généreux, constitué des livres et d'une table numérique pour l'écriture des caractères, fait par la délégation de la Banque agricole de Chine (BSCA) à l'institut Confucius de l'université Marien-Ngouabi, est destiné à soutenir la promotion de la langue et culture chinoise au sein de cet institut. Il a été réceptionné par le directeur de l'Institut Confucius Congo, Antoine Ngakosso, en présence du directeur de l'Institut Confucius chinois, Zhou Zhimin.

Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le directeur congolais de l'institut Confucius a tout d'abord remercié la délégation chinoise conduite par le président du Conseil d'administration de la BSCA, avant d'indiquer que leur présence parmi eux témoigne non seulement de l'importance croissante de la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Congo dans le domaine de l'éducation, mais aussi de l'intérêt mutuel que l'institut Confucius de l'université Marien-Ngouabi porte à l'enrichissement culturel et linguistique de leurs sociétés.

En effet, l'institut Confucius de l'université Marien-Ngouabi qui a pour mission la promotion de la langue et culture chinoises au Congo a été créé en 2012 à la suite d'un accord de coopération signé entre l'université Marien-Ngouabi et l'université de Jinan en Chine.

Son ouverture officielle a eu lieu le 11 juin 2013, sous le haut patronage des chefs d'Etat de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso. Au nom de l'institut Confucius de l'université Marien-Ngouabi, Antoine Ngakosso a remercié la délégation de la BSCA pour ce geste d'une grande portée symbolique et éducative. Pour lui, ce don de matériel pédagogique constitue un appui précieux à leurs efforts pour renforcer l'enseignement du chinois et ouvrir de nouvelles perspectives à leurs apprenants.

Un geste qui symbolise l'amitié sincère, la compréhension et le respect mutuel

« Par ce geste, vous ne nous apportez pas seulement des ressources ; vous nous témoignez surtout une confiance, un partenariat, une volonté commune de construire des ponts durables entre nos cultures. Vous contribuez activement à la formation des jeunes congolais ouverts sur le monde, curieux des langues, respectueux de la diversité, et aptes à relever les défis d'un monde globalisé.

Nous nous engageons à utiliser ce don de manière rigoureuse, transparente et efficace, afin qu'il bénéficie pleinement à nos apprenants et à l'ensemble de notre communauté éducative. Il renforcera notre capacité à offrir un enseignement de qualité, à organiser des activités culturelles et à encourager les échanges entre nos deux peuples...

Que ce geste soit le symbole d'une amitié sincère, d'une coopération renforcée, et d'un avenir partagé dans la compréhension et le respect mutuel », a souligné le directeur congolais de l'institut Confucius de l'université Marien-Ngouabi.

Pour sa part, le président du conseil d'administration de la BSCA a félicité l'institut Confucius pour son grand succès dans la promotion des langues, la communication culturelle et la coopération éducative. « Nous sommes ravis que la BSCA et l'institut Confucius aient une longue histoire de collaboration, Nous avons participé à plusieurs de vos activités, et vous avez également aidé notre personnel à améliorer leurs compétences multilingues. Profitant de cette visite du président, nous avons spécialement préparé certains livres, des aides pédagogiques, etc.

pour les donner à l'institut Confucius, dans l'espoir de fournir un pouvoir subtil aux enseignants et aux étudiants pour enrichir et améliorer leurs outils d'enseignement... Nous souhaitons que les étudiants progressent dans leurs études et leur succès dans leur carrière et souhaitons que l'amitié entre la Chine et le Congo durera pour toujours», a-t-il indiqué.

Après les allocutions et la remise du don, le directeur congolais de l'institut Confucius a fait visiter la délégation chinoise l'exposition organisée pour la circonstance, ainsi que les salles de classe où les apprenants de la langue chinoise suivaient attentivement les cours.