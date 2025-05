Congo-Brazzaville: Congo-Oubangui /Nkeni-Alima - Les premiers préfets installés dans leurs fonctions

Le préfet, directeur général de l'administration du territoire, Bonsang Oko Letchaud, a installé les 15 et 16 mai à Mossaka et Gamboma les préfets des départements du Congo-Oubangui, Habib Gildas Obambi Oko, et de Nkeni-Alima, Alphonsine Akobé Opangana.

A Mossaka, chef-lieu du nouveau département du Congo-Oubangui, la cérémonie s'est déroulée en présence des responsables des quatre districts que compte ce nouveau-né dont Loukolela, Liranga et Bokoma. Après la lecture du décret nommant les préfets de départements, le préfet, directeur général de l'administration du territoire, a officiellement installé Habib Gildas Obambi Oko, tout en lui remettant les textes fondateurs du département, notamment le décret portant sa création ainsi que celui portant nomination des préfets.

Selon Bonsang Oko Letchaud, en sa qualité de premier préfet de ce département, Habig Gildas Obambi Oko devrait se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, au décret n° 2003-20 fixant les attributions du préfet. Conformément à l'article 3 de ce texte, le préfet « est le dépositaire de l'autorité de l'Etat dans le département. A ce titre, il défend dans tout ce qui peut lui porter atteinte, représente le gouvernement et chacun des ministres. Il n'a pas le droit de se syndiquer et de se mettre en grève. »

« L'installation officielle du tout premier préfet du département du Congo-Oubangui marque une étape historique dans l'organisation administrative de notre pays. Ce moment n'est pas seulement un acte symbolique, il est le témoignage concret de la volonté de l'Etat de rapprocher l'administration des populations, de consolider l'autorité républicaine et de stimuler le développement local », a rappelé le préfet, directeur général de l'administration du territoire.

L'autre mission d'Habib Gildas Obambi Oko est de coordonner les services de l'administration, garantir l'ordre public, faire respecter les lois et surtout instaurer un climat de confiance et de collaboration entre l'exécutif et la population.

Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a rappelé aux participants qu'ils étaient les témoins et les acteurs d'un moment fondateur, car l'histoire de leur département commence avec eux, à travers leurs efforts, leur solidarité et leur engagement aux côtés des autorités.

« Je vous invite à accueillir votre nouveau préfet avec respect et coopération, à lui porter main forte dans ses fonctions et à oeuvrer ensemble pour que le Congo-Oubangui devienne un modèle d'organisation, de développement et de cohésion », a exhorté Bonsang Oko Letchaud.

Nouveaux départements, nouveaux défis

Remerciant les plus hautes autorités du pays, en premier lieu le chef de l'Etat, le premier préfet du département du Congo-Oubangui a évoqué les notions de solidarité et de coopération, piliers essentiels pour une réussite collective. C'est ainsi qu'il a sollicité l'implication des filles et fils de ce département pour le développement de la contrée.

« Le département Congo-Oubangui est une terre aux ressources naturelles inestimables et aux potentiels prometteurs. Son histoire marquée par les luttes et les triomphes de ses habitants nous rappelle que notre héritage est un trésor à préserver.

Cependant, les défis majeurs nous attendent, notamment en matière de sécurité et de gestion de nos frontières fluviales. Ces enjeux nous obligent à faire preuve d'innovations et de résilience. Ensemble, nous devons chercher des réponses audacieuses pour assurer la sécurité et la fluidité de nos échanges car notre avenir en dépend », a rappelé Habib Gildas Obambi Oko.

Il a également reconnu l'exaltante mission qui l'attend : celle de bâtir des fondations solides pour le département du Congo-Oubangui afin que chaque citoyen se sente entendu, respecté et valorisé. « J'ai la conviction profonde qu'ensemble nous pouvons transformer notre département en un modèle de développement et de sécurité. Chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche de cet objectif. Et c'est dans l'harmonie que nous trouverons notre force. Ensemble, écrivons une page glorieuse de l'histoire de notre pays », a rassuré l'ancien sous-préfet de Boundji.

Dans le département de la Nkeni-Alima, la particularité est qu'il y a eu la levée des couleurs et la visite guidée des bureaux du bâtiment provisoire. En effet, après la partie protocolaire, Bonsang Oko Letchaud a installé le nouveau préfet, Alphonsine Akobé Opangana. Ancien préfet du département des Plateaux, cette dernière a reçu du préfet, directeur général de l'administration du territoire, le cachet symbolisant le sceau de la République, les clés de ses bureaux provisoires ainsi que les textes subséquents à l'origine de la création du département et de sa nomination.

« Au nom de Monsieur Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, et en vertu naturellement des pouvoirs qui me sont délégués à cet effet, je vous installe donc officiellement dans vos fonctions de préfet du département de la Nkeni-Alima et prenez possession de votre commandement », c'est en ces termes qu'il a installé le premier préfet de la Nkeni-Alima.