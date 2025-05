L'historien et professeur Mohamed Lazhar Gharbi démonte les discours traditionnels en explorant l'arrière-plan économique du protectorat. Entre dettes privées et absence d'investissements réels, il dresse le portrait d'un colonialisme qu'il qualifie d'improvisé, piloté même par l'armée française, bien loin des récits officiels.

La plupart des recherches portant sur le phénomène colonial se sont concentrées sur ses dimensions politiques, militaires et culturelles, laissant souvent de côté d'autres aspects essentiels. En prenant la Tunisie comme étude de cas, l'historien et enseignant à l'Université de La Manouba Mohamed Lazhar Gharbi propose, lors d'une conférence tenue ce jeudi 15 mai à l'Académie tunisienne des sciences des lettres et des arts Beit al-hikma, d'analyser la colonisation sous ses volets économique et financier, partant du constat que l'une des principales causes de l'occupation réside dans la grave crise financière que le pays a connue durant la seconde moitié du XIXe siècle.

Par ailleurs, de nombreuses études s'accordent à dire que le colonialisme poursuivait avant tout un objectif de profit matériel. Cela supposait une gestion rigoureuse des ressources, du budget tunisien et des finances publiques, afin de permettre la constitution d'un excédent dont la France pourrait tirer avantage.

Dès lors, une question centrale et pertinente se pose : cette interprétation correspond-elle à la réalité historique ? Pour y répondre, le conférencier a passé sous la loupe le dispositif mis en place par la colonisation française en Tunisie, en étudiant les spécificités de sa politique financière et monétaire, et en les comparant à celles de l'Algérie et du Maroc, selon une perspective d'histoire économique et d'histoire comparée.

L'entrée du colonialisme en Tunisie est-elle liée à la question de la gestion financière, ou est-elle due à un problème de gestion financière ? Y a-t-il eu un afflux de capitaux vers la Tunisie ?

La France a-t-elle réfléchi à la question financière ? En fin, y a-t-il eu une stratégie claire dans la conquête des pays du Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc) ? Une panoplie de questions auxquelles le professeur Gharbi a tenté de répondre en vue de tracer les contours de la colonisation et définir les caractéristiques principales du processus colonial en Tunisie.

Dans cette optique, il explique que la liaison automatique entre la crise financière et la colonisation française est exagérée. Cette thèse, appuyée pourtant par le professeur Jean Ganiage dans son ouvrage Les origines de protectorat français en Tunisie, est remise en cause par le conférencier.

Il est nécessaire de reconsidérer et de réétudier cette thèse, car toute crise financière ne mène pas forcément à la colonisation, argue-t-il. Et de souligner que ceux qui ont prêté de l'argent à l'État tunisien ne sont pas des institutions bancaires ou financières connues, régies par des lois précises.

Ceux qui ont accordé des prêts à la Tunisie sont des familles bancaires ou d'autres familles issues de milieux bien déterminés et bien connus. Ces familles ont réussi à lier ces prêts à la garantie de l'État français.

La plupart d'entre elles ne sont même pas françaises, mais ont obtenu la nationalité française et la garantie de l'État français pour ces prêts. « C'est ainsi que l'État français s'est trouvé impliqué dans le recouvrement des dettes accordées au Bey de Tunis. Il y avait donc -- je ne dirais pas un jeu -- mais du moins une stratégie visant à noyer l'État tunisien dans l'endettement ».

Les ouvrages français d'histoire ont intentionnellement exporté l'idée que c'est la crise interne en Tunisie due à l'endettement qui a été à l'origine de l'occupation, et ont évité d'évoquer la grande crise du capitalisme vécue en France à cette époque. Le conférencier précise à cet égard que la Tunisie n'a reçu que très peu, voire aucun afflux de capitaux durant la période coloniale, alors que les impôts ont été maintenus sous la colonisation. « Pire, on avait droit à l'arrivée en masse des militaires français, des occupants français, mais pas des capitaux ».

Au demeurant, la colonisation des pays du Maghreb par la France ne constituait pas un projet préconçu, c'est un colonialisme immature, selon le professeur Mohamed Lazhar Gharbi. Il constitue « le pire modèle du colonialisme, car il est l'oeuvre des militaires français ». Ce n'est là que l'opinion d'un historien, mais elle reste sujette à débat.