Tunisie: Premier Forum sur la « Silver Economie » au pays - Il n'y a pas d'âge pour entreprendre

Face à la progression continue de la population âgée, la Tunisie s'apprête à vivre des changements majeurs tant sur le plan social que sur le plan économique. Ce vieillissement démographique constitue-t-il une menace ou une opportunité pour l'économie tunisienne ?

Longtemps perçus comme une charge, les seniors peuvent pourtant constituer une véritable force au sein de la société et jouer un rôle clé dans l'économie. Aujourd'hui, un changement de mentalité et de paradigme s'impose pour rompre avec les idées reçues qui réduisent les seniors à une image d'impuissance et d'inaction.

Il s'agit de leur redonner une place centrale dans de nombreux secteurs et de les réintégrer pleinement dans la vie économique. Ce changement est d'autant plus nécessaire que la Tunisie s'apprête à vivre une transformation démographique majeure : d'ici 2036, les personnes âgées représenteront 20 »% de la population.

Un vivier de talents inestimable

Certes, cette évolution démographique soulève de nombreux défis, notamment pour le système de couverture sociale, qui sera mis à rude épreuve. Mais elle ouvre également la voie à de nouvelles opportunités économiques, souvent regroupées sous l'appellation de « Silver Economie », ou économie des seniors. La « Silver Économie » englobe l'ensemble des activités économiques et industrielles destinées aux personnes âgées, visant à préserver leur autonomie, améliorer leur qualité de vie et prolonger leur espérance de vie dans de bonnes conditions.

Autour de ces enjeux, tout un écosystème peut émerger : entreprises, start-up, structures d'accompagnement et de financement peuvent se développer autour de services dédiés à l'entretien et au bien-être des seniors. Par ailleurs, les personnes âgées, une fois à la retraite, représentent un vivier de talents inestimable. Fortes de l'expérience, de l'expertise et des savoir-faire acquis tout au long de leur carrière, elles peuvent continuer à jouer un rôle actif, notamment en encadrant les jeunes générations au sein des entreprises.

Pour sensibiliser le public

Pour mettre en lumière ce sujet d'actualité, le cabinet d'études marketing Polybe Consulting a organisé le premier forum dédié à la « Silver Economie ». Tenu au « Start-up Village » de Tunis, cet événement inédit a réuni des spécialistes et des entrepreneurs venus de divers horizons pour explorer les opportunités offertes par un secteur encore émergent en Tunisie.

Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette journée, telles que la lutte contre l'âgisme, la valorisation des seniors, le rôle des maisons de retraite, la contribution des seniors en entreprise, ou encore les services à développer pour favoriser leur autonomie. Selon les organisateurs, cet événement vise à sensibiliser le public à cette thématique novatrice et à faire passer un message fort : il n'y a pas d'âge pour entreprendre.