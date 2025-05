Ile Maurice: Des Mauriciens inaugurent la Commonwealth House à Birmingham

À l'occasion du 8 mai 2025, marquant le 80e anniversaire du Victory in Europe Day (VE Day), la communauté mauricienne engagée dans les forces armées britanniques a franchi une étape symbolique en lançant officiellement la Commonwealth House à Birmingham, au Royaume-Uni.

Ce projet ambitieux rend hommage à l'héritage durable des Mauriciens ayant servi la Couronne britannique, tout en créant un espace d'accueil, de développement et de solidarité destiné aux militaires issus des 56 nations du Commonwealth.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 35 000 Mauriciens - hommes et femmes - ont rejoint les forces armées britanniques et d'autres unités associées. Ils ont servi comme soldats, chauffeurs, cuisiniers, commis, et même agents secrets. Près de 200 femmes mauriciennes ont intégré l'armée britannique, occupant des fonctions essentielles de soutien.

Aujourd'hui encore, des citoyens du Commonwealth continuent de servir dans les rangs de l'armée britannique. Chaque année, environ 1 350 d'entre eux sont recrutés au Royaume-Uni. Parmi eux figure Samuel T. Reddy, ancien habitant de Moka, qui a consacré 24 années au service des forces britanniques.

C'est lui qui a dirigé la transformation d'un bâtiment de 142 ans, situé à Walsall, en une maison commune pour les militaires du Commonwealth. De gauche à droite : Sanjog, Ivai, Samuel et Murvin, quatre Mauriciens engagés dans le lancement de la Commonwealth House à Birmingham.

Les 3 et 4 mai, 40 membres des forces armées britanniques, dont Sanjog du Royal Logistics Corps et Mevin du Royal Artillery, se sont réunis pour célébrer le lancement de la Commonwealth House. Le repas a été préparé par Ivai Kisten, ancien chef de la Royal Air Force devenu chef exécutif. Il a salué l'initiative comme «un symbole d'unité, de coopération et de collaboration entre les nations du Commonwealth», reflétant les valeurs communes de démocratie, d'égalité et de diversité culturelle.

Samuel T. Reddy, également fondateur et CEO de l'organisation Leavers to Leaders (LTL), a souligné l'importance de préserver la mémoire collective : «Il est vital de se souvenir et de célébrer la contribution historique des Mauriciens au VE Day. Mon grand-père, Marday T. Reddy, en faisait partie. Ce projet a permis aux militaires du Commonwealth d'obtenir des qualifications précieuses et d'avoir un impact significatif dans leur pays d'origine comme dans leur pays d'accueil.»

Reconversion professionnelle

La Commonwealth House, qui ouvrira officiellement ses portes en 2027 à l'occasion des Invictus Games de Birmingham, a déjà jeté les bases d'un programme de reconversion professionnelle ; 300 militaires ont entamé une formation afin d'obtenir leurs qualifications nationales en construction et 30 autres ont intégré un parcours de Master (MSc/MBA) en leadership pour le développement durable, via l'académie LTL.

Pensée comme un modèle pour tous les militaires du Commonwealth désireux de prolonger leur engagement au service de la société, cette initiative s'inscrit dans une démarche de durabilité.

La Commonwealth House s'impose ainsi comme un hommage vivant à la contribution des Mauriciens et des autres citoyens du Commonwealth durant la Seconde Guerre mondiale. Elle crée un lien entre l'héritage militaire et les défis du monde contemporain, en offrant des opportunités concrètes d'épanouissement personnel et professionnel.

À travers ce projet, les Mauriciens n'ont pas seulement honoré leur glorieux passé : ils ont aussi semé les graines d'un avenir plus solidaire, plus durable, et profondément enraciné dans les valeurs communes du Commonwealth.