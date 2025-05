Algérie: Mise en place de commissions pour recenser les pertes causées par les dernières intempéries et indemniser les sinistrés

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a annoncé, samedi dans la wilaya de Djelfa, la constitution de commissions chargées de recenser les pertes causées par les dernières intempéries et d'indemniser les personnes touchées.

"Ces commissions procéderont notamment au recensement des pertes enregistrées dans le cheptel et les cultures agricoles, en vue de dédommager les propriétaires", a indiqué M. Merad, lors d'une visite effectuée dans la wilaya de Djelfa pour s'enquérir des dégâts occasionnés par les dernières pluies, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il était accompagné du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, du ministre des Ressources en eau, Taha Derbal, et du Directeur général de la Protection civile (DGPC), Boualem Boughelaf.

Le ministre a ajouté, lors d'une conférence de presse tenue en marge de sa visite à l'hôpital mixte Hethat Boubekeur (chef-lieu de la wilaya), où il s'est enquis de l'état de santé des victimes d'un accident de dérapage et renversement d'un bus ayant fait trois (3) morts et 33 blessés, que "ces commissions consacrent la volonté du président de la République de renforcer les mécanismes de solidarité et de cohésion sociale, et illustrent sa position fondamentale consistant à placer le citoyen au coeur des préoccupations, et à l'accompagner dans de telles circonstances".

Merad a souligné que sa visite dans cette wilaya, en compagnie d'une délégation ministérielle, avait pour but de transmettre les condoléances du président de la République et d'exprimer sa solidarité avec les familles des victimes.

Il s'agit, également, a -t-il ajouté, "d'une opportunité pour valoriser les efforts de tous les corps qui accomplissent leur devoir dans de telles circonstances exceptionnelles, notamment les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale, de la Police, de la Protection civile ainsi que les équipes médicales, en plus de tous les intervenants".

Au cours de la visite, la délégation ministérielle a suivi, dans la commune de Taàdmit (Sud), un exposé sur le bilan des pertes subies dans le secteur des travaux publics à la suite des récentes intempéries. Il a été notamment fait état de dégâts au niveau de cinq (5) ouvrages d'art sur plusieurs axes routiers, dont deux (2) sur la RN1A, et deux (2) autres sur la RN1B, en plus d'un pont endommagé sur la route communale N14 reliant les communes de Amoura et Faidh El Batma.

Merad a appelé les autorités locales à l'impératif de "lancer des travaux d'urgence pour assurer la fluidité du trafic au regard de l'importance de ces axes routiers " alors que le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base a affirmé que "la réhabilitation des ouvrages d'art endommagés sera confiée à des entreprises nationales, avec un délai d'exécution ne dépassant pas trois mois".

La délégation a clôturé sa visite dans la wilaya par une inspection du pont endommagé sur l'axe de la RN1A en direction de la commune de Zaâfrane (Nord), où les trois ministres ont réaffirmé l'engagement de l'Etat à prendre en charge les séquelles des inondations, dans le cadre de la protection du citoyen et de la garantie de sa sécurité.