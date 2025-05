Algérie: Meziane annonce la relance de la commission commune entre le ministère de la Communication et le HCA

BATNA — Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a annoncé samedi à Batna la relance de la commission mixte entre le ministère de la Communication et le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA).

Au terme de la journée d'étude organisée à l'université Batna 1 sur "L'information en tamazight en Algérie: valorisation de l'expérience et perspectives" en présence du secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, le ministre a indiqué que cette commission oeuvrera en faveur de la promotion de l'amazighité sur la scène médiatique en général et sur l'espace numérique en particulier.

Le ministre a insisté sur l'importance de la formation des journalistes assurant que des efforts seront déployés en ce domaine pour la promotion du journaliste et de l'entreprise médiatique.

Il a également souligné que cette rencontre a constitué une halte d'évaluation de l'expérience et de discussion des perspectives pour que l'amazighité occupe la place qu'elle mérite conformément à la constitution et à l'approche éclairée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les recommandations de la rencontre, initiée par le HCA en coordination avec l'association Aurès des correspondants et journalistes de la wilaya de Batna, ont insisté sur la relance des initiatives de formation commune à travers l'organisation de forums et de formations périodiques au profit des journalistes et professionnels des médias d'expression amazighe avec l'ouverture de spécialités académiques dans les domaines de la presse écrite et numérique en tamazight pour améliorer le contenu et consolider le professionnalisme.

Il a été également recommandé d'élaborer un cadre de référence professionnel uni pour les médias d'expression amazighe qui balise la voie à des pratiques médiatiques fondées sur les composantes de la personnalité nationale et consacre le rôle des médias dans le développement de l'esprit citoyen et la conscience collective en adéquation avec les principes de la constitution et les objectifs de l'Etat de consolidation de la cohésion nationale.

La rencontre tenue en présence de spécialistes et journalistes a été marquée par des hommages rendus à Amar Bendjedda, premier présentateur de journal télévisé en tamazight à la télévision algérienne et président de l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, et au défunt Djamel Nehali (1971-2021), ancien chef du département de la langue et de la culture amazighes à l'université Batna-1 pour leurs efforts au service de la promotion de la langue amazighe ainsi qu'au staff du feuilleton télévisée produit en variante chaouie "Mounaarajet El Hayat"(Tournants de la vie).