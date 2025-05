Cote d'Ivoire: Hadj 2025 - L'ambassadeur d'Arabie Saoudite salue les préparatifs au Terminal 2 de l'aéroport d'Abidjan

À la veille du départ des premiers pèlerins ivoiriens pour le hadj 2025, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Son Excellence Saad Bakheat Alqatami, a effectué une visite d'inspection au Terminal 2 de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (Aeria). C'était le vendredi 16 mai 2025, soit la veille de la remise officielle du terminal au Royaume d'Arabie Saoudite dans le cadre de l'organisation du hadj 2025.

Cette visite avait pour objectif de s'assurer de la mise en place effective des dispositifs d'accueil, d'enregistrement et d'embarquement des pèlerins ivoiriens à destination des lieux saints de l'Islam. Elle s'inscrit dans le cadre du programme « Route de La Mecque », dont bénéficie la Côte d'Ivoire depuis 2023. Ce mécanisme vise à faciliter les formalités de voyage des pèlerins, en les accomplissant dès le pays de départ.

« Cette initiative traduit la volonté du Serviteur des deux saintes mosquées, Sa Majesté le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, et celle du prince héritier Mohammed Ben Salmane de rendre le pèlerinage plus fluide, plus sûr et plus spirituel », a rappelé le diplomate saoudien, soulignant la qualité de la coopération entre les autorités ivoiriennes et saoudiennes.

Accompagné du Directeur général d'Aeria, Aka Manouan, l'ambassadeur s'est dit pleinement satisfait des dispositions prises. Il a salué l'engagement des autorités ivoiriennes à faire de cette édition du hadj une réussite logistique et spirituelle pour les fidèles musulmans ivoiriens.