Ethiopie: Le pays a réalisé un travail remarquable pour attirer de nouveaux investisseurs et des IDE - Embraer Aerospace Company.

<strong>Addis-Abeba, — L'Éthiopie a accompli un travail remarquable pour attirer de nouveaux investisseurs et des IDE en améliorant la réglementation et le climat d'investissement, a déclaré Hussein Dabbas, directeur général des relations institutionnelles pour l'Afrique et le Moyen-Orient d'Embraer (l'une des plus grandes entreprises aérospatiales au monde).

Dans un entretien exclusif avec ENA, le directeur général a souligné que l'Éthiopie avait amélioré la réglementation, le climat d'investissement et tous les cadres réglementaires qui incitent les investisseurs à venir investir dans le pays.

Issu d'une entreprise aéronautique, « nous constatons qu'Ethiopian Airlines est la plus grande compagnie aérienne d'Afrique et l'une des plus importantes au monde », a-t-il déclaré.

Selon Dabbas, la trajectoire du gouvernement et des dirigeants éthiopiens a incontestablement propulsé le pays au premier rang des pays qui attirent les investissements directs étrangers.

« Tous les secteurs en Éthiopie sont très attractifs pour les investisseurs », a déclaré le directeur général, ajoutant que « le secteur des transports est particulièrement propice à l'investissement dans les infrastructures de transport.»

Selon lui, les infrastructures construites par Ethiopian Airlines dans le pays, qu'il s'agisse de manutention du fret, d'installations de maintenance et de centres de formation, sont d'une grande qualité.

Embraer est en discussion avec le secteur aéronautique éthiopien afin de s'inscrire dans le plan de croissance pour les 10 à 20 prochaines années, a révélé le directeur général.

La libéralisation de secteurs clés tels que les télécommunications, la logistique, l'énergie et la banque a renforcé la confiance des investisseurs et les incite à venir investir en Éthiopie.

Sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Éthiopie a engagé des réformes globales dans le cadre de la réforme économique locale.

Suite à cette réforme macroéconomique, les recettes publiques augmentent, les exportations explosent, les réserves de change ont plus que doublé et l'inflation est en baisse.