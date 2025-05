Ethiopie: Les collaborations entre pays africains en matière d'IA sont essentielles pour libérer son potentiel de développement - Panélistes.

<strong>Addis-Abeba, — Les panélistes ont souligné l'importance cruciale de la collaboration intersectorielle pour libérer le plein potentiel de l'IA et contribuer au destin de l'Afrique.

Un dialogue politique de haut niveau sur les stratégies collaboratives pour l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) en Afrique s'est tenu aujourd'hui dans le cadre de l'Ethiopian Tech Expo 2025 à Addis-Abeba.

La discussion, intitulée « Tirer parti de l'IA pour la prospérité et la collaboration de l'Afrique », a réuni des responsables et des experts de haut rang pour aborder l'évolution du paysage de l'IA sur le continent et explorer des stratégies collaboratives pour assurer la participation active de l'Afrique à la révolution de l'IA.

Lors de la table ronde, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a souligné l'importance pour les pays africains de participer activement à la recherche, au développement et à l'innovation en matière d'IA.

Soulignant l'importance de prendre conscience de l'importance cruciale de l'IA, il a déclaré : « L'IA n'est pas une mode. Ce n'est pas un mot à la mode. C'est quelque chose qui va déterminer notre destin en tant qu'êtres humains pour l'avenir.»

Le ministre a également exhorté les pays africains à engager un débat sur la gouvernance de l'IA, soulignant que des plateformes comme Tech Expo étaient essentielles pour fédérer les efforts du continent et définir une position commune sur les réglementations et les politiques en matière d'IA.

Il a souligné l'importance cruciale de la collaboration entre les secteurs public et privé, ainsi qu'entre les pays, et a insisté sur son caractère essentiel pour progresser.

« En réunissant nos connaissances, nos compétences et nos ressources humaines, et en favorisant la synergie entre les nations africaines, je suis convaincu que nous pouvons réaliser quelque chose de véritablement significatif. Sans une collaboration facilitée par des plateformes comme celle-ci, nous ne pourrons pas progresser », a souligné le ministre des Affaires étrangères, M. Gedion.

La commissaire aux infrastructures et à l'énergie de l'Union africaine, M. Lerato Mataboge, a présenté la stratégie de l'UA en matière d'IA, soulignant que l'IA n'est plus un concept futuriste, mais une réalité actuelle pour de nombreuses entreprises et citoyens africains.

Mataboge a également reconnu les défis importants liés à l'adoption de l'IA, notamment le déficit d'infrastructures numériques du continent et le déficit persistant de compétences en IA.

De plus, elle a souligné que la rétention des professionnels qualifiés constitue un obstacle majeur, de nombreux pays africains étant confrontés à une importante fuite des cerveaux.

Directeur exécutif de l'Institut d'études de sécurité (ISS), Fonteh Akum a souligné l'interdépendance de l'IA et des infrastructures.

Il a indiqué qu'il est extrêmement difficile d'aborder les cadres de manière isolée sans tenir compte de la manière dont l'IA relie et relie les infrastructures anciennes et nouvelles.

Akum a appelé à une approche globale de la construction d'infrastructures physiques et numériques afin de soutenir l'écosystème de l'IA en Afrique.

Il a également souligné la nécessité d'un cadre de gouvernance qui privilégie l'utilisation éthique de l'IA, le contrôle humain sur la technologie et la souveraineté des données.

Il a appelé les pays africains à veiller à ce que l'IA n'exacerbe pas les inégalités existantes mais devienne plutôt un outil permettant de combler les écarts de développement, notamment dans les domaines de l'agriculture, des soins de santé et de la gouvernance.