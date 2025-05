Ethiopie: Ethiopian Airlines a signé des accords avec GE Aerospace pour la motorisation de ses nouveaux gros-porteurs.

<strong>Addis-Abeba, — Le groupe Ethiopian Airlines et GE Aerospace (NYSE : GE) ont signé aujourd'hui un accord confirmant le choix d'Ethiopian Airlines pour le moteur GEnx afin d'équiper 11 nouveaux Boeing 787.

L'accord porte la flotte d'Ethiopian Airlines équipée de moteurs GEnx de 19 à 30 appareils, consolidant ainsi sa position de leader des technologies aéronautiques modernes.

Ethiopian Airlines a également signé un accord avec GE Aerospace réaffirmant sa précédente commande de moteurs GE9X pour huit 777-9. Cet accord inclut des options pour six appareils supplémentaires équipés de moteurs GE9X.

Les deux contrats incluent également un contrat de service couvrant la maintenance, la réparation et la révision des moteurs GEnx et GE9X, soulignant ainsi l'engagement d'Ethiopian Airlines envers l'excellence opérationnelle et la volonté de GE Aerospace de soutenir la croissance et la réussite de la compagnie aérienne.

« Notre partenariat avec GE Aerospace a joué un rôle déterminant dans la fourniture d'un service de classe mondiale à nos passagers en tant que première compagnie aérienne africaine », a déclaré Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines.

Russell Stokes, PDG de la division Moteurs et Services commerciaux de GE Aerospace, a déclaré : « Nous sommes honorés d'approfondir notre collaboration avec Ethiopian Airlines, un partenaire précieux depuis de nombreuses années, et fiers de soutenir sa mission de connecter le monde tout en faisant progresser l'avenir de l'aviation durable. »

Ces accords marquent une nouvelle étape dans le partenariat de plusieurs décennies entre Ethiopian Airlines et GE Aerospace, qui a débuté en 2003.

L'investissement d'Ethiopian Airlines dans la technologie de pointe des moteurs de GE Aerospace reflète son engagement à offrir un service de classe mondiale aux passagers tout en privilégiant le développement durable et l'efficacité opérationnelle.

Le moteur GE9X est le moteur d'avion commercial le plus puissant au monde et le plus économe en carburant de sa catégorie.

Disponible uniquement sur la famille Boeing 777X (777-9 et 777-8), le GE9X offre une consommation spécifique de carburant 10 % inférieure à celle de son prédécesseur, le GE90-115B, avec des émissions d'une génération d'avance technologique.

Depuis son lancement en 2011, la famille de moteurs GEnx a cumulé plus de 62 millions d'heures de vol. Il s'agit du moteur à forte poussée le plus vendu de GE Aerospace à ce jour, avec plus de 3 600 moteurs actuellement en service et en stock, y compris les moteurs de rechange.

Aujourd'hui, le moteur GEnx équipe les deux tiers des 787 actuellement en exploitation. Comme tous les moteurs commerciaux de GE Aerospace, les moteurs GEnx et GE9X sont certifiés pour fonctionner avec des mélanges de carburants d'aviation durables (SAF).