Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - OCHA alerte sur la détérioration sécuritaire et humanitaire à Beni et Lubero

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) tire la sonnette d'alarme face à la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires de Beni et de Lubero, au Nord-Kivu. Dans un rapport publié le vendredi 16 mai, l'agence onusienne évoque des violences armées, des déplacements massifs et des menaces qui pèsent sur des milliers de civils.

Depuis le 26 avril, des affrontements entre deux factions rivales d'un groupe armé à Vuhira, dans le territoire de Beni, ont semé la peur parmi les habitants, précise le rapport.

En parallèle, les opérations conjointes FARDC-UPDF contre les ADF se poursuivent, mais le contexte reste instable, souligne OCHA. Dans la zone d'Oicha, des taxes illégales et droits de passage imposés aux civils limitent l'accès aux champs, ajoute le rapport. Dans le territoire de Lubero, une accalmie relative est observée au sud, selon OCHA.

Toutefois, le renforcement des groupes armés à Kitsombiro et Kamandi fait craindre de nouvelles attaques. Des habitants ont fui vers Masereka et Lubero, indique le rapport. À Kamandi Gite, les combats ont provoqué de nouveaux déplacements vers Lunyasenge et Kiribata. La situation est aggravée par la présence des restes explosifs de guerre.

Le 26 avril, une personne a été tuée à Kitsombiro dans l'explosion d'un engin, rapporte OCHA. Face à ces menaces, l'agence onusienne appelle à la vigilance et plaide pour une réponse humanitaire urgente dans ces zones à risque.