Congo-Kinshasa: Ituri - Intenses combats entre les FARDC et les miliciens Zaire

Une quarantaine de villages du territoire de Djugu en Ituri, sont quasiment vidés de leurs habitants. C'est à la suite des combats qui se déroulent depuis le 14 mai entre les militaires des FARDC et la milice de Zaïre dans le territoire de Djugu en Ituri.

D'après des sources sécuritaires locales, certaines habitations ont été détruites lors de ces affrontements, et de nombreux habitants passent la nuit à la belle étoile, dans les entités où ils ont trouvé refuge. Par ailleurs, la société civile dans la zone alerte sur la présence de plusieurs mines et engins explosifs non démolis dans la zone de combats, où un calme précaire s'observe.

Depuis trois jours, de violents affrontements opposent les forces armées de la République aux miliciens de Zaïre dans le groupement de Malabo à une trentaine de kilomètre au nord de la ville de Bunia. C'est précisément dans les villages de Virakpa, Malabo ainsi que sur la colline Pri, où des échanges de tirs sporadiques ont été signalés vendredi entre les deux parties.

Des sources sur place confirment un mouvement important de populations vers les centres commerciaux de Lopa, Iga Barriere et Nizi, où la psychose gagne de plus en plus la population. Au moins 37 villages dans la zone des affrontements sont presque vidés de leurs occupants, confie la société civile locale. D'autres sont occupés par des hommes en armes. Le cas de Jili, Kambé, Payi, Jiko, rara, Virakpa, Lewe et Ucha. Presque toutes les activités et le trafic sur la route nationale 27 sont paralysés dans la zone.

Des sources sur place alertent sur la présence d'une bombe non explosée dans la concession de la paroisse de l'église catholique Saint Jean capistra. Mais aussi des mines anti personnelles à Lewe et Lingu qui constituent un danger à la population. Dino Gédéon de la société civile locale, lance un appel aux deux parties d'épargner les populations civiles, afin de ne pas accentuer leur vulnérabilité.