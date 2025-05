Cote d'Ivoire: Padel/Abidjan Fip Bronze - Une grosse attraction sur les bords de la lagune Ebrié

Abidjan est le théâtre, depuis le jeudi 15 mai 2025, d'un tournoi international de padel. C'est une autre manière de jouer au tennis, sur un terrain plus petit de 20 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur, qu'on entoure de vitres et de grillage pour éviter que les balles ne s'échappent.

C'est ce sport en plein essor dans le monde qui se découvre à Abidjan, sur 4 jours, du 15 au 18 mai, à la Padelta, un club situé dans le bassin de Cocody-Danga. « Il s'agit d'un tournoi du circuit international qui rassemble 98 joueurs de 25 nationalités différentes, soit 49 équipes », annonce Hassan Zorkot, directeur de ce premier tournoi de padel de haut niveau de l'Afrique de l'ouest.

Un tournoi organisé sous l'égide de la Fédération ivoirienne de tennis (Fit) et le président Sylvère Koyo compte en faire une véritable fête. « Peut-être que certains l'ignorent encore, mais la gestion et la pratique du padel en tant que sport sont régies par la Fédération ivoirienne de tennis. C'est une activité de notre fédération, au même titre que le tennis », rappelle Me Koyo qui a décidé, sous sa mandature, de porter plus haut les couleurs de la Côte d'Ivoire.

C'est pourquoi il veut apporter tout son soutien à ce premier Abidjan Fip Bronze qui enregistre la participation de joueurs de renommée mondiale tels que Simone Cremona, présenté comme une promesse italienne de la Wpt et une des meilleures paires françaises, Bastien Blanque et Johan Bergeron. Et ce, après une démonstration attendue sur le court 1 de Cremona-Varo Ramos contre une paire venue d'Afrique du Sud (Tiaan Erasmus et Joshua Van Rensburg).

A côté d'eux, une dizaine d'équipes ivoiriennes vont tenter de les contrer. Ce soir, par exemple, les Ivoiriens Romaric Bobley et Tamer Fakhry entreront en lice. Tous ces efforts pour inscrire la Côte d'Ivoire sur la carte mondiale du padel.

« Nous savons tous que le pays veut revenir et briller dans le concert des nations. Et puis, au-delà du volet sportif, ce genre de rendez-vous a un gros impact socio-économique », précise Hassan Zorkot pour justifier l'organisation d'un tel événement à Abidjan.