Madagascar: Expression - Le pays de plus en plus turbulent

L'atrocité gagne du terrain à Madagascar. Assassinats, règlements de compte, cambriolages, viols... font désormais partie du quotidien.

« C'est bouleversant ! Nous ne sommes même plus en sécurité chez nous. La menace semble à nos portes, comme si les ennemis étaient déjà dans la cour », s'affole une mère de famille.

Partout à Madagascar, les citoyens entendent : « Untel a été massacré par des voyous », ou encore : « Tel domicile a été cambriolé ». Certes, ce genre de faits existe même dans les pays les plus développés. Mais ici, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, où l'indice de bonheur reste en dessous de la moyenne, la situation devient de plus en plus préoccupante.

Les Malgaches avancent à tâtons, comme sur des oeufs pourris, si l'on peut dire ainsi. Ils vivent dans un déséquilibre permanent entre attentes et réalité. Or, cette réalité finit par les plonger dans une forme d'inertie. Sans issue, la population s'essouffle. Et le seul recours semble être l'élaboration d'un plan d'action efficace.

Malheureusement, ici, l'urgent et l'important, la vitesse et la précipitation, se confondent sans discernement. Inutile de dresser la liste des erreurs monumentales commises par des dirigeants ayant confondu le primordial avec le secondaire. D'ailleurs, cette confusion règne depuis une quinzaine d'années.

La culture malgache elle-même s'est peu à peu métamorphosée. Comme toujours, les mêmes excuses ressurgissent : pauvreté, conséquences de la pandémie, guerre en Ukraine... Certes, la planète traverse une crise, mais ces arguments manquent de fond.

Aujourd'hui, de nombreux pays africains tentent de reprendre en main leur destin, conscients que la misère n'est pas un sort inéluctable provoqué par des circonstances incontrôlables.

Et pourtant, de l'autre côté du canal du Mozambique, on se contente encore de faire semblant d'agir intelligemment, à coups de discours bien tournés mais sans action concrète. Le coeur, lui, semble résigné.

Il faut le reconnaître : Madagascar est à la traîne. Le pays peine même à atteindre l'autosuffisance alimentaire.

Quant à l'idée d'un Madagascar devenu « grenier de l'Océan Indien », elle semble bien loin de la réalité. C'est un peu Kotokely au pays des merveilles.