Madagascar: Jiu-Jitsu/Lemur Cup - Les champions malgaches, à l'épreuve des combattants canadiens

Le Palais des Sports de Mahamasina accueille aujourd'hui le tournoi « Lemur Cup » de jiu-jitsu. Quatre combats internationaux sont au programme, dont un duel féminin particulièrement attendu.

Le tournoi Lemur Cup, organisé par le club Guerreros en collaboration avec la Fédération malgache, va marquer ce week-end. Le Palais des Sports s'apprête à accueillir aujourd'hui des combats explosifs, dont quatre rencontres internationales opposant les meilleurs combattants malgaches aux Canadiens, qui ne sont autres que des disciples de Radafy Ranaivo. Le duel de vedettes va opposer Nofy Chuk Hen Shun Rakotobe, étoile montante du jiu-jitsu brésilien malgache, à la Canadienne Andrea, dans la catégorie -60 kg « Gi ». Trois autres combats sont sous les feux des projecteurs : le Canadien Paco affronte Tanjona, Nomasy Raharijaona croise le fer avec Lorenzo, tandis que Viking et Willy se mesurent dans un face-à-face très attendu.

En plus des combats internationaux, plusieurs affrontements entre champions malgaches vont captiver les spectateurs, notamment Mahefa vs Voady et Miaritra vs Tafita. Les combats des enfants et des jeunes ouvrent le bal dès 8 heures, avant les mythiques « Absolute Lemur Cup », qui réunissent toutes les catégories de poids. La phase finale clôturera le programme dans l'après-midi.

Le Lemur Cup ne se limite pas au jiu-jitsu brésilien. Deux autres disciplines vont enrichir l'événement : le pancrace et la boxe anglaise. Et ces affrontements s'annoncent spectaculaires, mettant en scène les plus grandes figures de ces disciplines.

Stage avec l'expert canadien, Éric Noël

Hier après-midi, les combattants malgaches ont assisté au stage de l'expert canadien, Éric Noël, une initiative portée par Radafy Ranaivo, qui continue de promouvoir le jiu-jitsu à Madagascar grâce à des collaborations internationales.

Fondateur du Komaru Jiu-jitsu, une approche hybride et éclectique du grappling, Éric Noël vient de diriger un séminaire « Gi » (avec kimono). « Je suis très heureux d'être parmi vous. L'accueil a été formidable. C'est un réel plaisir de partager mon expérience avec les combattants malgaches. Il est difficile d'avoir accès à une formation comme celle-ci, quel que soit le pays.

Depuis mes débuts, j'ai toujours eu pour ambition de transmettre mon savoir après avoir obtenu ma ceinture noire. Ce stage s'est concentré sur la position du dessous, avec un travail approfondi sur les bases du judo et du grappling pour enrichir le jiu-jitsu brésilien. Nous avons également procédé à un réajustement et une mise à jour des techniques habituelles », a expliqué l'expert canadien.

À ses côtés, Radafy Ranaivo a animé la partie No-Gi (sans kimono). « L'esprit de ce séminaire reste inchangé : promouvoir le jiu-jitsu et soutenir les athlètes à travers le partage de connaissances. Notre objectif est de faire de ces rencontres avec des experts internationaux un rendez-vous annuel », a affirmé l'expatrié malgache installé au Canada.