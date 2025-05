Madagascar: BAD-Madagascar - 125 millions d'unités de compte pour le PACFC III

La Banque Africaine de Développement continue d'appuyer les efforts de développement déployés par le gouvernement.

La ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et le représentant pays de la BAD a signé, hier un accord de prêt d'un montant de 125 millions d'Unités de Compte (environ 95 millions de dollars US), en faveur de la troisième phase du « Projet d'Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce et des Investissements entre Madagascar et les pays de la COMESA et de l'Océan Indien » (PACFC III).

Réformes stratégiques. Ce projet, dont le coût total s'élève à 174,66 millions UC, est cofinancé par le Fonds de Solidarité Africain (FSD), le Fonds de l'OPEP pour le Développement International (OFID) et une contribution nationale. Il permettra de renforcer les connexions régionales, notamment à travers l'Océan Indien et le Corridor de Beira, avec pour point d'entrée stratégique le port de Beira.

Le PACFC fait ainsi partie des réformes stratégiques engagées par le gouvernement malgache dans le secteur des transports, en vue de favoriser l'intégration de Madagascar dans les corridors économiques régionaux et internationaux.

Il vise notamment l'extension et la modernisation d'infrastructures de transport essentielles : ports, transport fluvial et maritime, cabotage, réseau ferroviaire, routes, ainsi que le développement d'infrastructures digitales indispensables à l'efficacité logistique.

Durabilité

Les deux premières phases du projet, d'un montant total de 187,38 millions UC (dont 31,25 millions UC de dons de la BAD), ont déjà permis d'améliorer significativement l'accès et la circulation dans la même zone d'intervention.

La Phase III poursuivra cet élan, en veillant à la durabilité et à l'impact social des infrastructures réalisées. A court terme, cette troisième phase vise à désenclaver totalement le sud de Madagascar par l'ouverture et l'opérationnalisation de corridors de transport, et à renforcer les procédures de facilitation du commerce entre les ports de Tuléar et de Beira.

A long terme, l'objectif est de promouvoir l'intégration économique régionale, augmenter les investissements et le commerce intra-régional, améliorer la sécurité portuaire et maritime, et garantir un accès élargi aux marchés pour les produits malgaches, dans le cadre de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine.

Le projet est composé de la réhabilitation et la construction de routes pour assurer une circulation sûre et économique dans les régions Atsimo-Andrefana et Menabe ; de la facilitation du commerce régional du renforcement de la sécurité maritime, l'accroissement du commerce intra-régional, et de la promotion de l'innovation technologique et industrielle, ainsi que des aménagements et activités connexes pour le développement des infrastructures communautaires et l'autonomisation des populations vulnérables.