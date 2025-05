Togo: Faure Gnassingbé attendu au Vatican pour la messe inaugurale de Léon XIV

Le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, se rendra ce dimanche au Vatican pour assister à la messe inaugurale du nouveau souverain pontife, Léon XIV.

L'information a été confirmée samedi dans un communiqué officiel émanant du Vatican.

La participation de M. Gnassingbé à cette cérémonie religieuse de portée mondiale s'inscrit dans un contexte diplomatique à double lecture. D'une part, elle témoigne de l'importance accordée par Lomé aux relations avec le Saint-Siège ; d'autre part, elle intervient à un moment où Faure Gnassingbé s'affirme sur la scène internationale comme un acteur de médiation, notamment dans la crise entre la RDC et le Rwanda.

Le Togo et le Vatican : des relations anciennes

Le Togo entretient depuis plusieurs décennies des relations stables avec le Vatican, fondées sur un dialogue interreligieux constant et un respect mutuel. La présence du président du Conseil à cette cérémonie historique pourrait également renforcer les liens de coopération entre l'Église catholique et l'État togolais, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la paix sociale.

La messe d'inauguration du pape Léon XIV, premier pape américain d'origine, marquera le début officiel de son pontificat. Ce dernier a déjà exprimé sa volonté de placer son action sous le signe de la justice sociale, de la défense des plus vulnérables et du dialogue entre les peuples.

Parmi les chefs d'État et de gouvernement attendus à Rome figurent également les présidents de Colombie, Gabon, Israël, Liban, Pologne et Ukraine, illustrant le poids géopolitique de l'événement et les attentes élevées placées dans le nouveau pontife.

En marge de la cérémonie, Faure Gnassingbé pourrait tenir des échanges bilatéraux avec d'autres leaders présents, dans un climat propice au dialogue informel.