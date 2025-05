Ethiopie: L'IGAD a organisé sa 4e Conférence scientifique sur les migrations, les déplacements et l'urbanisation à Addis-Abeba.

<strong>Addis-Abeba, — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) accueillera sa 4e Conférence scientifique du 19 au 21 mai 2025 à Addis-Abeba.

Organisée sous le thème « Migration, déplacements et urbanisation : implications pour le développement durable », la conférence constituera une plateforme de premier plan pour les universitaires, les chercheurs, les décideurs politiques et les praticiens du développement afin d'examiner les liens complexes entre migrations, déplacements et urbanisation, ainsi que leur impact sur le développement durable dans la région de l'IGAD.

L'IGAD a annoncé aujourd'hui dans un communiqué de presse que la conférence vise à formuler des recommandations concrètes pour éclairer l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes aux niveaux régional et national, en favorisant le dialogue interdisciplinaire.

L'urbanisation transforme profondément la région de l'IGAD, les villes devenant de plus en plus des destinations privilégiées pour les migrants et les populations déplacées.

La tendance présente à la fois des opportunités et des défis, allant de la revitalisation économique et de la cohésion sociale à la pression sur les infrastructures et aux complexités de la gouvernance.

L'ampleur sans précédent des migrations et des déplacements nécessite des stratégies d'urbanisme innovantes et inclusives, qui concilient réponse humanitaire et objectifs de développement à long terme.

La 4e Conférence scientifique de l'IGAD explorera ces dynamiques autour de cinq sous-thèmes clés : moteurs et causes profondes ; gouvernance et politiques urbaines ; intégration socio-économique ; financement, investissement et innovation ; et données et preuves pour les politiques et la planification.

L'organisation de cette conférence souligne l'engagement durable de l'IGAD à promouvoir des politiques fondées sur la recherche qui abordent les complexités de la migration et de l'urbanisation.

La conférence catalysera des discussions cruciales visant à façonner des avenirs urbains inclusifs et résilients dans la région en impliquant un large éventail de parties prenantes.

La 4ème Conférence scientifique de l'IGAD est organisée en collaboration avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, le gouvernement suédois, Cities Alliance, ReDSS et le Forum des universités de l'IGAD