Afrique Centrale: Télécommunications - Le Cameroun et le Tchad renforcent leur la coopération numérique

La délégation tchadienne quitte le Cameroun avec le sentiment d'une mission bien remplie au terme de trois jours de travaux de la coopération numérique entre les deux pays.

Le ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun et son homologue des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la Digitalisation de l'Administration de la République du Tchad ont bouclé ce 16 mai à Yaoundé, trois jours de travaux dont le but était de mutualiser leurs forces dans le domaine.

Trois jours d'intenses travaux pour trouver des solutions aux problèmes du numérique entre le Cameroun et le Tchad. Il est question de mutualiser leurs expériences pour optimiser la connectivité de réseau de télécommunication, pour avoir une approche commune de l'implémentation de l'économie numérique.

Ainsi, le ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun, Minette Libom Li Likeng ; et son homologue des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la Digitalisation de l'Administration du Tchad, Dr Boukar Michel ont surfé du 13 au 16 mai à l'effet de voir comment se mettre ensemble pour résoudre la préoccupation commune de fracture numérique et bien d'autres situations aussi bien structurelles ou conjoncturelles.

Dans la déclaration assumée des deux parties, ces assises ont permis des échanges approfondis sur des enjeux majeurs pour le renforcement de la coopération technologique entre les deux pays, dans une dynamique de concertation stratégique et de développement harmonisé des infrastructures numériques.

Les discussions ont porté sur des enjeux cruciaux relatifs à la connectivité sous-régionale, notamment : l'analyse de la qualité de service et actions d'amélioration portée sur l'identification des segments critiques (Touboro-Madingring, Yagoua-Kousseri) ; sur les solutions immédiates pour sécuriser les tronçons fragiles, sur l'optimisation du temps de latence du réseau ; l'interconnexion des infrastructures numériques, notamment la mise en opération du tronçon Nana-Mbéré ; la fiinalisation de la liaison Yagoua-Bongor et les perspectives du projet « Clean Corridor ».

Plusieurs autres engagements ont été pris dans le cadre de ces travaux : la révision des engagements contractuels et tarifaires, l'augmentation des capacités et besoins futurs, le règlement des créances et continuité du service.

Au terme des échanges, les résolutions prise sont entre autres, la finalisation du tronçon Nana-Mbéré dans un délai de deux semaines et de la liaison Yagoua-Bongor avant fin juin 2025 ; l'optimisation du temps de latence par un ajustement des équipements et un meilleur acheminement du trafic numérique ; le renforcement de la supervision du réseau, avec un accès aux données pour les opérateurs tchadiens et l'autorisation de pose d'équipements de monitoring.

Dans son discours de clôture, le Minpostel s'est réjouie des avancées enregistrées au cours de cette mission sont prometteuses. Mais elles ne constituent qu'une étape sur le chemin d'une coopération numérique bilatérale durable, inclusive et stratégique. « À la lumière des échanges que nous avons eus, plusieurs perspectives structurantes se dessinent pour approfondir nos efforts communs », a-t-elle déclaré.

Les deux parties ont salué l'esprit constructif et fraternel qui a prévalu tout au long de ces travaux et s'engagent à poursuivre ce dialogue stratégique, essentiel à la souveraineté numérique et au développement inclusif de la sous-région.