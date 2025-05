Madagascar: CCESCA - Explosion de rires avec Gothlieb et ses complices

Gothlieb signe son grand retour sur scène au CCESCA Antanimena, avec un spectacle à la fois mordant, satirique et profondément enraciné dans la culture malgache.

« Venez nombreux, moi je me régale, et vous allez en redemander ! », lance avec enthousiasme Gothlieb. Ce jour, à partir de 15 h, la scène du CCESCA Antanimena accueillera «Nankaiza ny lak'losy», le nouveau spectacle tant attendu de Gothlieb, après six ans d'absence. Accompagné de ses complices Flore, Rakotontsara, Olga et d'autres artistes talentueux, l'humoriste promet un show mémorable.

Le choix du titre n'est pas anodin. « Nankaiza ny lak'losy » littéralement « Où est passée la cloche ? » est plein de sarcasme et de sous-entendus. Il évoque, en filigrane, l'absence de liberté d'expression, le manque de débat de qualité et la pauvreté des discussions culturelles dans notre société actuelle. À travers ce spectacle, Gothlieb invite à briser les cadenas, à retrouver la clé du dialogue et à raviver l'esprit critique.

Conçu comme un stand-up à la malgache, le spectacle abordera plusieurs thématiques sensibles tels que la société, l'amour, la politique, sans tomber dans la vulgarité. À la demande du public, les sujets liés à la sexualité ne seront pas directement abordés, mais traités de manière suggestive et subtile, à travers des jeux de mots malicieux. L'humour reste fidèle à lui-même : percutant, accessible, mais jamais gratuit.

Reflet

Ce ne sont pas les blagues qui ont changé, mais les personnages de Gothlieb, désormais plus profonds et en phase avec l'actualité. Deux ou trois personnages emblématiques seront mis en avant, apportant chacun une touche unique au spectacle. L'objectif reste le même : provoquer le rire, tout en éveillant la réflexion.

Le spectacle durera 2 h 43 mn, avec une pause prévue pour permettre au public de découvrir et d'acheter les DVD, clés USB et CD officiels. Ce sera l'occasion de prolonger l'expérience humoristique au-delà de la scène.

Mais au-delà du simple divertissement, ce spectacle se veut un véritable reflet de notre société.