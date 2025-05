Le Musée des Civilisations Noires (MCN) de Dakar a accueilli, le 14 mai 2025, un colloque international majeur réunissant sommités et militants de l'anthropologie noire. Pendant quatre jours, chercheurs, artistes et diplomates se croisent autour du thème « Anthropologie et expérience noire ». La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a ouvert les travaux par un plaidoyer fort : faire de la culture une arme pacifique face aux oppressions contemporaines.

Dès la soirée inaugurale, rythmée par les ballets du Théâtre National Daniel Sorano, l'événement a affirmé son ambition : penser depuis l'Afrique, pour les peuples noirs. Le Dr Mouhamed Abdallah Ly, directeur général du Musée des Civilisations Noires, a rappelé que le musée se veut « un rempart contre les falsifications historiques » et « un laboratoire d'idées pour l'avenir ». Il a dénoncé les attaques récentes contre la pensée critique noire en Occident, saluant la résilience des diasporas africaines.

La parole est ensuite revenue à l'ambassadrice de Colombie au Sénégal, Claudia Mosquera. Elle a mis en lumière les liens entre racisme structurel et quête de justice. Selon elle, « l'expérience noire met à nu l'échec des démocraties libérales à garantir l'égalité ». Elle prône une « justice restaurative » allant au-delà des indemnisations : transformation des savoirs, des structures et des récits.

Madame Ayana Ferremz, présidente de la Société pour la Contemporainologie, a souligné la portée symbolique du MCN, qu'elle qualifie de lieu de « reconnexion avec un héritage spolié ». Elle plaide pour des dialogues transocéaniques afin de repenser les méthodologies anthropologiques depuis les subjectivités noires.

Revenant sur les séquelles de l'esclavage, de la colonisation et des discriminations systémiques, la ministre sénégalaise Khady Diène Gaye a insisté : les peuples opprimés doivent mobiliser leur patrimoine pour déconstruire les récits aliénants. À ses yeux, la culture n'est ni luxe ni folklore, mais outil de souveraineté et de résilience.

La ministre et Dr Jada Penthouse du Bloc Environnemental Collectif (BIBA) ont ensuite relié luttes écologiques et combats antiracistes. « La dégradation environnementale en Afrique est un legs colonial », a déclaré Dr Jada. La ministre a renchéri : « La culture est notre bouclier contre les nouvelles formes d'oppression. »

Entre performances, panels et ateliers, ce colloque a tissé des passerelles entre l'Afrique, les Amériques et les Caraïbes. Un consensus émerge : décentrer les savoirs dominants, replacer l'expérience noire au coeur des réponses aux crises planétaires.

Alors que les échanges se poursuivent jusqu'au 17 mai, l'événement de Dakar s'impose déjà comme un moment charnière dans la refondation d'une anthropologie écrite par et pour les peuples noirs. Les conclusions des ateliers sur les réparations historiques et l'épistémologie décoloniale sont appelées à nourrir durablement les luttes intellectuelles et politiques à venir.