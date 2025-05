Soudan: Adawi - Le sommet de Bagdad marque le début d'une nouvelle ère d'action arabe commune

L'Ambassadeur Imadudinne Mustafa Adawi - Représentant permanent du Soudan auprès de la Ligue des États arabes a affirmé la confiance du Soudan dans la capacité de la présidence irakienne à diriger la barre de l'action arabe commune, expliquant que la bonne nouvelle de la présidence irakienne pour la session a commencé par une percée positive dans les dossiers économiques et sociaux à travers le Conseil économique et social, et l'approbation d'un certain nombre de points politiques par le Conseil de la Ligue au niveau de Ministres des Affaires étrangères, soulignant que les réunions du Conseil éco-social au niveau des délégués ont été témoins de l'introduction d'initiatives qui renforcent le rôle de la Ligue arabe et sa prise en charge de ses responsabilités stipulées dans la Charte, et fournissent à l'action arabe commune les facteurs de modernisation nécessaires, indiquant que le Soudan a l'intention de présenter un ensemble d'initiatives qui soutiennent le processus de promotion de l'action arabe commune dans la période à venir.

L'ambassadeur Adawi a exprimé la volonté du gouvernement soudanais d'activer tous les mécanismes conjoints avec la Ligue arabe, notamment le mécanisme conjoint entre la Ligue arabe et la République du Soudan. Il a indiqué que la période à venir verra une coordination accrue pour accroître l'engagement de la Ligue arabe avec les institutions soudanaises, ainsi que le renouvellement des initiatives du Soudan soutenant le développement et la modernisation de divers aspects de l'action arabe commune, notamment l'Initiative de sécurité alimentaire du Soudan.

L'Ambassadeur Adawi a salué les efforts d'un certain nombre d'organisations arabes spécialisées, notamment l'Organisation arabe pour le développement agricole, l'Organisation arabe pour le développement administratif, le Conseil de l'unité économique arabe, la Fédération des conseils arabes de recherche scientifique, l'Union arabe de radiodiffusion et l'Organisation arabe du travail, pour soutenir les efforts du gouvernement soudanais visant à réhabiliter les secteurs publics en vue de la reconstruction, soulignant l'aspiration du Soudan à ce que ces organisations poursuivent leurs efforts et leurs initiatives qui soutiennent et sont conformes aux plans et programmes nationaux pertinents./OSM