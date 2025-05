Congo-Kinshasa: Guerre de l'Est - « Nous devons faire bloc contre l'ennemi », recommande Judith Suminwa

La Première ministre Judith Suminwa a appelé, jeudi 15 mai à Kolwezi, les Congolais à l'unité nationale face à l'agression dont le pays est victime. C'était lors d'une conférence de presse, tenue dans l'un des stands d'exposition de Katanga Business meeting 2025 ( KBM).

« Nous devons faire bloc contre l'ennemi. Et l'autre chose, c'est de vous interpeller tous aujourd'hui que nous sommes en guerre à l'Est, nous avons besoin d'avoir une unité au niveau national. Et ne vous laissez pas perturber par quoi que ce soit ou par qui que ce soit », a déclaré Judith Suminwa.

Tout en dénonçant et déplorant les millions de morts dans l'Est et les autres dégâts enregistrés à la suite de cette crise qui a duré près de 30 ans, elle a insisté sur le fait que toutes les actions entreprises par le Président de la République et le Gouvernement le sont pour obtenir la paix.

« Nous avons été dans le processus de Luanda, dans le processus de Nairobi, et aujourd'hui, nous continuons avec le processus de Doha qui est complémentaire, et les discussions qui se font à Washington. Nous avons pu obtenir au niveau de la sous-région et même au niveau de l'Union Européenne et surtout des Nations Unies, un certain nombre de résolutions. Le Président de la République, avec toute l'équipe qui l'entoure, nous travaillons justement pour assurer que toutes les résolutions qui ont été prises soient effectives sur le terrain », a ajouté la cheffe du Gouvernement.

Concernant le corridor de Lobito, elle estime que c'est un levier de croissance, d'intégration régionale et de création d'emplois, mais aussi un programme structurant autour duquel différents projets pourront voir le jour.