Afrique: CAN U20 - Finale - Maroc-Afrique du Sud, 28 ans après

Vingt-huit ans plus tard, les destins se croisent de nouveau. Dimanche, à l'occasion de la finale de la CAN U20 CAF TotalEnergies 2025 organisée par la CAF et parrainée par TotalEnergies, le Maroc et l'Afrique du Sud vont s'affronter une nouvelle fois pour le sacre continental. Comme en 1997. Un remake chargé d'histoire, et de revanche.

Amajita, l'heure de la rédemption ?

Il aura fallu attendre près de trois décennies pour revoir l'Afrique du Sud à ce niveau. En 1997, les Amajita s'étaient inclinés face au Maroc en finale. Une défaite cruelle, jamais digérée. Cette génération 2025, emmenée par Raymond Mdaka, a désormais l'opportunité d'effacer ce souvenir.

Le chemin jusqu'à Ismaïlia n'a pas été de tout repos. Une entrée en matière ratée face à l'Égypte, pays hôte, avait semé le doute. Mais les Sud-Africains ont réagi, s'arrachant pour décrocher un nul décisif contre la Zambie qui leur offrait la première place du groupe A. Derrière, la montée en puissance s'est confirmée avec des victoires maîtrisées face à la Sierra Leone puis à la RDC.

En demi-finales, c'est Tylon Smith, parfaitement servi par l'intenable Neo Rapoo, qui a libéré les siens d'un tir croisé à la 66e minute pour dominer le Nigeria (1-0). En quart, Thabang Mahlangu avait déjà scellé la qualification pour la Coupe du monde U20 au Chili grâce à un but en prolongation.

Mdaka, malgré les forfaits de poids de Siyabonga Mabena (Mamelodi Sundowns) et Mbekezeli Mbokazi (Orlando Pirates), a su maintenir le cap. Rotation intelligente, discours mobilisateur, système bien huilé. Derrière, Teboho Pitso et le capitaine Jody Ahshene verrouillent. Devant, tout le monde marque. Une équipe en mission.

Les Lionceaux, machines à gagner

Mais en face, le Maroc avance avec l'assurance d'un rouleau compresseur. Invaincus depuis douze matches dans le temps réglementaire, les Lionceaux de l'Atlas impressionnent par leur rigueur, leur discipline, et une efficacité chirurgicale devant le but.

Leader incontesté du groupe B, le Maroc s'est offert le Kenya (3-2) et la Tunisie (3-1) avant de venir à bout de la Sierra Leone en quart grâce à un but contre son camp dans les dernières minutes de la prolongation. En demi-finales, une courte mais solide victoire contre l'Égypte (1-0) a suffi pour retrouver la finale, dix-neuf ans après leur dernier passage en 2005.

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi reste prudent : « Le match le plus important reste à jouer », prévient-il, tout en louant les qualités d'une Afrique du Sud « forte, bien organisée et redoutablement motivée ».

Sur le terrain, l'attaquant Jones El Abdellaoui s'est révélé décisif en sortie de banc, tandis qu'Ismaël Aouad et Ayman Safsafi dictent le tempo au milieu. Défensivement, c'est du béton armé : aucun but encaissé lors des trois dernières sorties, et le meilleur taux de conversion offensive du tournoi.

Une finale sous haute tension

Maroc contre Afrique du Sud. Rigueur contre fougue. Maîtrise contre revanche. Deux visions du football qui se télescopent. Deux trajectoires qui n'attendent qu'un sommet.

Les deux nations ont déjà validé leur billet pour le Mondial chilien. Mais il reste un ultime objectif : régner sur l'Afrique.

Alors, qui écrira l'histoire ? Les Amajita tiendront-ils enfin leur revanche ? Ou le Maroc bouclera-t-il avec brio son retour au sommet, vingt ans après ?

Réponse dimanche. Le continent retient son souffle.