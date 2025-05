Afrique: CANU20/Maroc - Afrique du Sud : duel tactique sur le banc

Ce dimanche, au Caire, le rideau tombera sur la CAN U20 CAF TotalEnergies 2025. Si les projecteurs seront braqués sur les jeunes talents du continent, le duel des sélectionneurs promet tout autant.

D'un côté, Mohamed Ouahbi, technicien expérimenté aux manettes du Maroc. De l'autre, Raymond Mdaka, entraîneur sud-africain en pleine ascension. Deux profils opposés, deux trajectoires différentes, une même ambition : soulever le trophée.

Déjà qualifiées pour la Coupe du monde U20 au Chili, les deux sélections abordent cette finale comme l'ultime marche vers la gloire continentale. Et ce sont bien leurs stratèges qui ont façonné ces parcours presque sans faute.

Ouahbi, la rigueur à la marocaine

Nommé en mars 2022, Mohamed Ouahbi a patiemment reconstruit les Lionceaux de l'Atlas. Passé par la formation à Anderlecht, ce technicien de 48 ans s'est forgé une solide réputation en Belgique avant de revenir au pays.

Sous sa houlette, le Maroc affiche une organisation sans faille : invaincu en cinq matches, une seule unité concédée et un bloc défensif parmi les plus hermétiques du tournoi. Nigeria, Kenya, Tunisie, Sierra Leone, Égypte : tous se sont heurtés à la mécanique ouahbienne.

Son système en 4-2-3-1, précis et millimétré, repose sur un pressing intelligent, une domination du milieu et une efficacité chirurgicale. Résultat : sept buts inscrits, un encaissé, et une impression de contrôle permanent.

En 56 matches à la tête de la sélection U20, il affiche une moyenne de 1,88 point par match. Une régularité qui force le respect.

Mdaka, le réformateur silencieux

Face à lui, Raymond Mdaka, 52 ans, incarne une toute autre dynamique. Arrivé à la tête des Amajita il y a un an à peine, il a su insuffler un nouveau souffle offensif à une équipe en quête d'identité.

Moins porté sur le contrôle, plus adepte des transitions rapides, Mdaka a façonné une équipe joueuse, mobile et imprévisible. Avec sept buts marqués en six matches et trois clean sheets, l'Afrique du Sud séduit autant qu'elle surprend.

Après une entrée en matière ratée contre l'Égypte, ses hommes ont enchaîné face à la Tanzanie, la Sierra Leone, la RD Congo puis le Nigeria, éliminé en demi-finale au terme d'un match étouffant.

Avec 66,6 % de victoires dans le tournoi, Mdaka ramène l'Afrique du Sud en finale de la CAN U20, une première depuis 1997.

Une finale d'hommes de banc

Deux techniciens, deux visions, deux histoires. Ouahbi et Mdaka ont construit des sélections à leur image : l'une méthodique et structurée, l'autre explosive et inspirée.

Chacun avec son 4-2-3-1, ils s'affronteront dans une partie d'échecs où chaque détail comptera. Qui de la rigueur marocaine ou de la fougue sud-africaine aura le dernier mot ?