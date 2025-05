Gabon: Le pays bientôt en route pour l'Exposition Universelle Osaka 2025

Les 13, 14 et 15 mai, trois jours ont suffit aux participants de l'atelier de validation du rapport sur la stratégie de la valorisation du patrimoine forestier gabonais de travailler avec satisfaction. Nina Alida Abouna, Commissaire Générale du Gabon à l'Expo 2025, affirme que les objectifs sont atteints. Ils sont d'ailleurs prêts pour l'exposition universelle Osaka 2025.

La délégation gabonaise est attendue en terre nipponne pour l'Exposition universelle d'Osaka 2025. Les participants de l'atelier de validation du rapport sur la stratégie de la valorisation du patrimoine forestier gabonais seront les bienvenus pour hisser très haut, les couleurs du pays. Cette rencontre de trois jours a permis de retenir les projets qui retiennent l'attention. Ils seront d'ailleurs exposés en terre japonaise.

Nina Alida Abouna, Commissaire Générale du Gabon à l'Expo 2025, dit être confiante après ces trois jours d'échanges avec les participants. Elle affirme sans ambages que les objectifs sont atteints.

"Les objectifs ont été atteints. L' un des objectifs poursuivis a été de pouvoir valider un narratif pertinent sur lequel, le Gabon va présenter la thématique au niveau de l'Expo Osaka. Faire en sorte d'identifier les projets qui seront présentés. Il y en a eu une douzaine sans intégrer ceux qui ont déjà eu des études et qui vont être présentés par le secteur privé," fait-elle savoir, tout en saluant l'engagement et la contribution des uns et les autres à donner une plus-value aux ressources forestières riches et diverses du Gabon.

Les ministres Pascal Ogowe Siffon, en charge du Tourisme et Maurice Ntossui Allogho, des Eaux et Forêts, ont eux aussi, salué la tenue de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Pour le patron du Tourisme : " Cette initiative s'inscrit pleinement dans la dynamique d'un tourisme responsable, fondé sur la richesse de notre patrimoine naturel". Celui des Eaux et Forêts insiste sur la vertu de la forêt gabonaise, qui elle, "soigne, nourrit et protège"

Pour le Pr Bourobou B. Paul H. le Gabon doit montrer à la face du monte qu'Il faut compter sur la médecine traditionnelle. Les trois jours de travaux ont trouvé une note de satisfaction, selon les participants à ce rendez-vous du donner et du recevoir.